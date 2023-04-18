Кажется, моего любимца укусил клещ! Как распознать и вытащить паразита у собаки: пошаговая инструкция

С приходом весеннего тепла прогулки на природе становятся все более приятными. Просыпаются животные и растения, распускаются цветы.
Люди начинают выходить в парк и лес, чтобы насладиться красотой весны и отдохнуть от будничных дел. И куда же без домашних любимцев.
Но не стоит забывать, что в это время появляются клещи, для которых период активности начинается с апреля и продолжается до середины июля. Поэтому помни о защите своей собаки. Читай, как помочь собаке, если ее укусил клещ.
Прежде всего, стоит запомнить признаки, по которым можно определить, что с собакой не все хорошо. Это проявляется следующими симптомами:
Фото: Unsplash
Чтобы предотвратить клещей в будущем, стоит использовать специальные средства против паразитов. Они бывают в виде капель на холку, спреев, ошейников или таблеток.
А также в весенне-летний период не забывай осматривать домашнего любимца после каждой прогулки на свежем воздухе, чтобы своевременно выявить нежелательного соседа.
Но в зоне риска не только животные, но и люди. Для них клещи несут не меньше угрозы, чем для домашних любимцев. Читай, как защититься и что делать, если тебя укусил клещ.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.