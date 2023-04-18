Кажется, моего любимца укусил клещ! Как распознать и вытащить паразита у собаки: пошаговая инструкция

С приходом весеннего тепла прогулки на природе становятся все более приятными. Просыпаются животные и растения, распускаются цветы.

Люди начинают выходить в парк и лес, чтобы насладиться красотой весны и отдохнуть от будничных дел. И куда же без домашних любимцев.

Но не стоит забывать, что в это время появляются клещи, для которых период активности начинается с апреля и продолжается до середины июля. Поэтому помни о защите своей собаки. Читай, как помочь собаке, если ее укусил клещ.

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Что делать, если собаку укусил клещ

Симптомы укуса клеща у собаки

Прежде всего, стоит запомнить признаки, по которым можно определить, что с собакой не все хорошо. Это проявляется следующими симптомами:

ухудшение аппетита;

повышение температуры тела животного (нормальная температура колеблется в пределах 37,5 — 39 градусов);

флегматичное состояние, отсутствие интереса к людям;

зуд на месте укуса;

бледные слизистые и одышка;

отказ от прогулок;

малоподвижный образ жизни;

отсутствие энергии и нежелание играть;

постоянное скуление или лай;

изменение цвета мочи.

Как вытащить клеща у собаки самостоятельно

Перед процедурой позаботься о своей безопасности и надень резиновые перчатки. Это необходимо сделать, чтобы не подхватить от клеща опасные для человека заболевания. Далее следует успокоить своего любимца и переместить на хорошо освещенное место. На место, где находится клещ, капни спиртом или маслом для того, чтобы перекрыть паразиту доступ к кислороду. Обычно через 20-30 минут он ослабляет свой хоботок.

Вытащить насекомое из раны можно с помощью пинцета или специального инструмента для удаления клещей. Потихоньку и осторожно, будто выкручивая, достань паразита из тела собаки. Ранку нужно обработать йодом, а шерсть — средством против клещей.

Профилактика укусов клещей

Чтобы предотвратить клещей в будущем, стоит использовать специальные средства против паразитов. Они бывают в виде капель на холку, спреев, ошейников или таблеток.

А также в весенне-летний период не забывай осматривать домашнего любимца после каждой прогулки на свежем воздухе, чтобы своевременно выявить нежелательного соседа.

Но в зоне риска не только животные, но и люди. Для них клещи несут не меньше угрозы, чем для домашних любимцев. Читай, как защититься и что делать, если тебя укусил клещ.

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