Как быстро и безопасно вытащить клеща у кота: пошаговая инструкция

С приходом тепла распускаются не только ростки растений, но и появляются клещи. Их можно принести домой на одежде, а там клещ начнет искать себе приятное место для жизни.

Нередко он находит его на теле у домашнего котика. Как понять, что кота беспокоит клещ и помочь домашнему питомцу, читай в материале.

У кота клещ: симптомы

Клещи являются переносчиками болезней не только для людей, но и для животных, в частности кошек. Так, маленький любимец может заразиться гельминтозами, гемобартенеллезом, а также пироплазмозом и боррелиозом.

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Однако первые симптомы от серьезных болезней могут проявиться не сразу, а в нескольких местах. Вот симптомы, свидетельствующие про укус кота клещом:

вялость и сонливость;

потеря веса;

повышение температуры тела;

снижение аппетита или отказ от еды;

расстройства желудочно-кишечного тракта и рвота;

моча с примесями крови;

раздражительность и агрессия.

Как вытащить клеща у кота: инструкция

Если ты проверил(-ла) котика и нашел(-ла) у него клеща, то лучше сразу обратиться к ветеринару. Ведь вытащить насекомое из кожи кота сложнее, чем из кожи собаки.

В отдельных случаях можешь попробовать достать клеща самостоятельно:

Купи в ветеринарной аптеке специальную лопатку или пинцет для извлечения таких насекомых. Найди место, где находится клещ. Обычно они прячутся в области головы, ушей или шеи кота. Обязательно надень перчатки и продезинфицируй руки перед началом процедуры. Помести пинцет или лопатку на кожу, поближе к голове клеща, и равномерно тяни его вверх.

Там есть специальная прорезь, в которую нужно поместить голову клеща, и постепенно выкручивать ее из кожи животного. Затем место укуса продезинфицируй и смажь ранозаживляющей мазью и антисептиком: перекисью водорода или йодом.

Наблюдай за котом в течение следующих дней, чтобы убедиться, что нет никаких признаков инфекции. Но все же позже следует проверить домашнего питомца у ветеринара.

А какую опасность клещи несут для людей и почему нельзя игнорировать их укусы, напоминаем в нашем материале.

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