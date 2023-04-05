Как быстро и безопасно вытащить клеща у кота: пошаговая инструкция

С приходом тепла распускаются не только ростки растений, но и появляются клещи. Их можно принести домой на одежде, а там клещ начнет искать себе приятное место для жизни.
Нередко он находит его на теле у домашнего котика. Как понять, что кота беспокоит клещ и помочь домашнему питомцу, читай в материале.
Клещи являются переносчиками болезней не только для людей, но и для животных, в частности кошек. Так, маленький любимец может заразиться гельминтозами, гемобартенеллезом, а также пироплазмозом и боррелиозом.
Однако первые симптомы от серьезных болезней могут проявиться не сразу, а в нескольких местах. Вот симптомы, свидетельствующие про укус кота клещом:
Если ты проверил(-ла) котика и нашел(-ла) у него клеща, то лучше сразу обратиться к ветеринару. Ведь вытащить насекомое из кожи кота сложнее, чем из кожи собаки.
В отдельных случаях можешь попробовать достать клеща самостоятельно:
Там есть специальная прорезь, в которую нужно поместить голову клеща, и постепенно выкручивать ее из кожи животного. Затем место укуса продезинфицируй и смажь ранозаживляющей мазью и антисептиком: перекисью водорода или йодом.
Наблюдай за котом в течение следующих дней, чтобы убедиться, что нет никаких признаков инфекции. Но все же позже следует проверить домашнего питомца у ветеринара.
А какую опасность клещи несут для людей и почему нельзя игнорировать их укусы, напоминаем в нашем материале.
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