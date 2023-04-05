Як швидко та безпечно витягти кліща у кота: покрокова інструкція

З приходом тепла розпускаються не лише паростки рослин, а й з’являються кліщі. Їх можна принести додому на одязі, а вже там кліщ почне шукати собі приємне місце для життя.

Нерідко він знаходить його на тілі у домашнього котика. Як зрозуміти, що кота турбує кліщ та допомогти домашньому улюбленцеві, читай у матеріалі.

У кота кліщ: симптоми

Кліщі є переносниками хвороб не тільки для людей, а й для тварин, зокрема, котів. Так, маленький улюбленець може заразитися гельмінтозами, гемобартенельозом, а також піроплазмозом та бореліозом тощо.

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Однак перші симптоми від серйозних хвороб можуть проявитися не одразу, а за кілька місяців. Ось симптоми, які свідчитимуть, що кота вкусив кліщ:

млявість і сонливість;

втрата ваги;

підвищення температури тіла;

зниження апетиту або відмова від їжі;

розлади шлунково-кишкового тракту і блювота;

сеча з домішками крові;

дратівливість та агресія.

Як витягти кліща у кота: інструкція

Якщо ж ти перевірив(-ла) котика й знайшов(-ла) у нього кліща, то краще відразу звернутися до ветеринара. Адже витягти комаху зі шкіри кота складніше, ніж зі шкіри собаки.

В окремих випадках можеш спробувати дістати кліща самостійною Для цього:

Купи у ветеринарній аптеці спеціальну лопатку або пінцет для вилучення таких комах. Знайди місце, де знаходиться кліщ. Зазвичай вони приховуються в області голови, вух або шиї кота. Обов’язково вдягни рукавички та продезінфікуй руки перед початком процедури. Помісти пінцет чи лопатку на шкіру якомога ближче до голови кліща та рівномірно тягни його вгору.

Там є спеціальний проріз, в який потрібно помістити голову кліща і поступово викручувати його зі шкіри тварини. Потім місце укусу продезінфікуй й змасти ранозагоювальною маззю та антисептиком: перекисом водню або йодом.

Спостерігай за котом упродовж наступних днів, щоб переконатися, що немає ніяких ознак інфекції. Та все ж згодом слід перевірити домашнього улюбленця у ветеринара.

А яку небезпеку кліщі несуть для людей та чому не можна ігнорувати їхні укуси, нагадуємо у нашому матеріалі.

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