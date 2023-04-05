Як швидко та безпечно витягти кліща у кота: покрокова інструкція

З приходом тепла розпускаються не лише паростки рослин, а й з’являються кліщі. Їх можна принести додому на одязі, а вже там кліщ почне шукати собі приємне місце для життя.
Нерідко він знаходить його на тілі у домашнього котика. Як зрозуміти, що кота турбує кліщ та допомогти домашньому улюбленцеві, читай у матеріалі.
Кліщі є переносниками хвороб не тільки для людей, а й для тварин, зокрема, котів. Так, маленький улюбленець може заразитися гельмінтозами, гемобартенельозом, а також піроплазмозом та бореліозом тощо.
Однак перші симптоми від серйозних хвороб можуть проявитися не одразу, а за кілька місяців. Ось симптоми, які свідчитимуть, що кота вкусив кліщ:
Якщо ж ти перевірив(-ла) котика й знайшов(-ла) у нього кліща, то краще відразу звернутися до ветеринара. Адже витягти комаху зі шкіри кота складніше, ніж зі шкіри собаки.
В окремих випадках можеш спробувати дістати кліща самостійною Для цього:
Там є спеціальний проріз, в який потрібно помістити голову кліща і поступово викручувати його зі шкіри тварини. Потім місце укусу продезінфікуй й змасти ранозагоювальною маззю та антисептиком: перекисом водню або йодом.
Спостерігай за котом упродовж наступних днів, щоб переконатися, що немає ніяких ознак інфекції. Та все ж згодом слід перевірити домашнього улюбленця у ветеринара.
А яку небезпеку кліщі несуть для людей та чому не можна ігнорувати їхні укуси, нагадуємо у нашому матеріалі.
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