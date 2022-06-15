Здоров'я та краса

Не ігноруй укус кліща, адже небезпека може бути серйозною. Розповідаємо, що таке хвороба Лайма

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Червня 2022, 17:20
Що таке хвороба лайма
Фото: Unsplash, Pexels

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