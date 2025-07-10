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Навіть неходячі повзуть у штурм: як минають бої на Лимано-Куп’янському напрямку

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 10 Липня 2025, 08:30

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