Навіть неходячі повзуть у штурм: як минають бої на Лимано-Куп’янському напрямку

На східному фронті росіяни штурмують всіма можливими методами. Про знищення росіян нацгвардійцями бригади Рубіж на Лимано-Куп’янському напрямку — далі в матеріалі.

Нищать ворога “мавіками”: бійці бригади Рубіж про бої з ворогом

У пункті управління польотами збирається вся інформація з напрямку. Її аналізують, обробляють і створюють задачі, як і куди летіти.

Ці нацгвардійці щодня нищать ворога по всій смузі відповідальності. На моніторах транслюється зображення з десятків розвідувальних і бойових дронів.

— У нас є розвідка, яка, шукає цілі, підсвічує їх і так далі. Якщо побачили ворога, розвідка веде його весь час, щоб не втратити із виду, поки летять ударники, — каже боєць з позивним Мігрант.

Як тільки розвідка десь бачить ворога, перше, кого викликають — це скид “мавіка”. Ми вже швидко вибігаємо, споряджаємо дрон і вилітаємо. Буквально лічені хвилини — й ми вже біля ворога, — додає інший військовий, Дедал.

Він за останні два місяці знищив понад сотню росіян. Роботи на Лимано-Куп’янському напрямку щодня більшає. Рашисти не закінчуються. Навіть неходячі повзуть до наших позицій.

— В один день вони можуть просто сидіти по посадках, але не висовуватися, там десь перелазити, накопичуватись. А в один момент — масово з усіх сторін. І в нас виліт за вильотом. До 15-20 вильотів буває залежно від дня.

Були ситуації, коли росіяни посилали своїх бійців із сильними травмами, тих, які не могли йти на позицію пішки. Тож вони повзли 2 км.

Ворог глушить наші дрони РЕБом і збиває зі стрілецької зброї. Та здебільшого саме “мавіки” долітають до цілі.

Нацгвардійці кажуть, що робота дронів Mavic недооцінена, скоріш за все, через те, що відео влучань не такі яскраві, як з ударних дронів-камікадзе.

Усі люблять FPV. Це яскраво, дуже динамічні відео, емоції й так далі. Але мало хто говорить про те, наскільки взагалі цю війну вивозить Mavic. І поки ударники ще підлітають, то він може ворога зупинити, а то й вбити.

Та є моменти, коли без важкого дрона не обійтися, бо комерційний не може нести важкі боєприпаси, які б могли б розібрати глибокий бліндаж. Часто буває, що ворог ховається в бліндажах і його нереально викорінити іншими засобами.

— Вони вмирають у промислових масштабах. І все одно постійно ходять по тих дорогах, де лежать трупи. Але далі пруть і пруть. Я думаю, що їм просто подобається нас вбивати. Тому вони готові на все, навіть переступати через трупи своїх друзів.

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