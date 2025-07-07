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О, док, я вас пам’ятаю! Як поранені бійці згадують про медиків стабпункту 93 ОМБр

Олег Ендрексон, кореспондент програми Вікна-новини 07 Липня 2025, 20:00

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