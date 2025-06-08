Історії Розповіді

Життя — найцінніше, що є: історія Віктора що змінив пологовий будинок на стабпункт

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Червня 2025, 22:00
Життя — найцінніше, що є: історія Віктора що змінив пологовий будинок на стабпункт
Фото Армія.Inform

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