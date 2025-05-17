Виховала шістьох захисників України — неймовірна історія бойової медикині

Бойова медикиня Катерина постійно на передовій. Нині її 209-й батальйон 113-ї окремої бригади ТрО боронить Харківщину, а жінка вивозить поранених з поля бою.

Каже: на завданні в неї є лиш одна ціль — зробити все можливе і навіть неможливе, аби врятувати бійця.

— Ти дивишся в ці очі й бачиш біль, і здається, що він тобі каже: “Врятуй мене, врятуй мене”, — каже Катерина.

У кожному бійцеві вона бачить своїх дітей. Бо медикиня — справжня мати-героїня! Шестеро її синів боронять країну, а молодші чекають повноліття, щоб піти на фронт. Історію Катерини та її сімʼї, розповідаємо далі у матеріалі.

Виховала шістьох захисників

Свого старшого сина Катерина народила, коли їй було всього 15.

Вихованка інтернату мріяла стати багатодітною мамою і кожну дитину виростити в безмежній любові. А коли померла рідна сестра, всиновила двох племінників, тож має аж дев’ятьох дітей.

Старшому синові 30, молодшій донечці — 11.

— В мене є Володимир, Євген, Іван, Віталій, Кирило, Олександр, Саміра. А ще два племінники — Віталій і Стас, — розповідає жінка.

Коли у 2014 році почалася війна, на фронт пішов її чоловік, а згодом один за одним захисниками стали шестеро синів. З початком повномасштабного вторгнення всі опинилися на передовій у найгарячіших точках: Харківщина, Донеччина, острів Зміїний.

Серце Катерини розривалося, а навесні 22-го страшний удар — 18-річний Станіслав зник безвісти.

— Він мені 9 березня телефонував. Сказав: так і так, в Донецькій області на нас напали, багатьох розстрілювали. Ми у посадках, — пригадує жінка.

Спершу Катерина волонтерила, потім пішла на фронт, навчилася стріляти, надавати першу медичну допомогу. Приєдналася до 113-ї бригади, яка створена переважно з добровольців.

Катерина викладається на повну. За швидкість побратими назвали її Мишкою і найбільше вона радіє, коли бачить живими тих, кого врятувала.

Вірить: у скрутну хвилину хтось так само допоможе її синам.

Всі її сини служать у піхоті й Катерина мріє про день, коли всі зберуться за великим столом. Дев’ятеро дітей, їхні дружини, четверо онуків.

Як вдалося так виховати? Катерина каже: секрет у любові.

Нині матері та жінки переживають страшні часи: рідні та близькі зникають та гинуть на війні, діти ростуть під вибухи та сирени. Раніше ми розповідали, чого точно не варто говорити жінкам, чиї близькі зникли безвісти: читай за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.