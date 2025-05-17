Виховала шістьох захисників України — неймовірна історія бойової медикині

Бойова медикиня Катерина постійно на передовій. Нині її 209-й батальйон 113-ї окремої бригади ТрО боронить Харківщину, а жінка вивозить поранених з поля бою. Каже: на завданні в неї є лиш одна ціль — зробити все можливе і навіть неможливе, аби врятувати бійця. — Ти дивишся в ці очі й бачиш біль, і здається, що він тобі каже: “Врятуй мене, врятуй мене”, — каже Катерина.У кожному бійцеві вона бачить своїх дітей. Бо медикиня — справжня мати-героїня! Шестеро її синів боронять країну, а молодші чекають повноліття, щоб піти на фронт. Історію Катерини та її сімʼї, розповідаємо далі у матеріалі. Виховала шістьох захисників Свого старшого сина Катерина народила, коли їй було всього 15. Вихованка інтернату мріяла стати багатодітною мамою і кожну дитину виростити в безмежній любові. А коли померла рідна сестра, всиновила двох племінників, тож має аж дев’ятьох дітей. Старшому синові 30, молодшій донечці — 11. — В мене є Володимир, Євген, Іван, Віталій, Кирило, Олександр, Саміра. А ще два племінники — Віталій і Стас, — розповідає жінка. Коли у 2014 році почалася війна, на фронт пішов її чоловік, а згодом один за одним захисниками стали шестеро синів. З початком повномасштабного вторгнення всі опинилися на передовій у найгарячіших точках: Харківщина, Донеччина, острів Зміїний. Серце Катерини розривалося, а навесні 22-го страшний удар — 18-річний Станіслав зник безвісти. — Він мені 9 березня телефонував. Сказав: так і так, в Донецькій області на нас напали, багатьох розстрілювали. Ми у посадках, — пригадує жінка. Читати на тему Сестра не хотіла віддавати паспорт: історія сержанта, який за покликом серця пішов воювати Розповідаємо історію сержанта ЗСУ Романа, що, попри спротив родини, пішов воювати. Спершу Катерина волонтерила, потім пішла на фронт, навчилася стріляти, надавати першу медичну допомогу. Приєдналася до 113-ї бригади, яка створена переважно з добровольців. Катерина викладається на повну. За швидкість побратими назвали її Мишкою і найбільше вона радіє, коли бачить живими тих, кого врятувала. Вірить: у скрутну хвилину хтось так само допоможе її синам. Всі її сини служать у піхоті й Катерина мріє про день, коли всі зберуться за великим столом. Дев’ятеро дітей, їхні дружини, четверо онуків. Як вдалося так виховати? Катерина каже: секрет у любові. Нині матері та жінки переживають страшні часи: рідні та близькі зникають та гинуть на війні, діти ростуть під вибухи та сирени. Раніше ми розповідали, чого точно не варто говорити жінкам, чиї близькі зникли безвісти: читай за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Єдині новини, Життєві історії, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter