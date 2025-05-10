Розповіді

Сестра не хотіла віддавати паспорт: історія сержанта, який за покликом серця пішов воювати

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 10 Травня 2025, 18:00
сержант Роман
Фото Facebook
Сестра не хотіла віддавати паспорт: історія сержанта, який за покликом серця пішов воювати
Читати далі
Я мріяла про нирку: як із Соломією сталося справжнє Великоднє диво

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь