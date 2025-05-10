Сестра не хотела отдавать паспорт: история сержанта, который по зову сердца пошел воевать

Когда Роман приехал на Рождество к бабушке из Польши, где строил новую жизнь, он и не подозревал, что уже скоро станет добровольцем ВСУ. Его решение не одобрили родные — сестра даже не хотела отдавать паспорт. Но Роман почувствовал, что должен это сделать.

Сегодня боец — командир минометного расчета 100-й отдельной механизированной бригады. И хотя война длится более трех лет, он не сдается. И даже научился принимать вызовы судьбы с юмором.

Танк испугался нас

АрмияInform сообщила, что на фронте Роман начинал работать с 60-мм минометом — оружием, которое некоторые солдаты считают скорее вспомогательным, чем главным. Да и сам сержант признался:

— Мы ничего не сделали танку, но он отступил после нашего попадания. Враг подумал, что это батарея пристреливается, и испугался.

Этот момент стал символическим — когда небольшой миномет заставил бронированную машину врага дать заднюю.

Ну, смешно было, что наш миномет его заставил отойти.

Пехота противника и современная артиллерия

Сегодня враг уже не так часто заезжает на технике — все чаще работает пехотой.

— Нам труднее работать из-за этого, потому что приятнее ударить в группу где-то из шести людей, чем поймать одного или двух.

Чаще всего подразделение Романа бьет по скоплениям вражеской пехоты, которые готовятся к штурму. По словам сержанта, наибольший эффект дает точная работа по большим группам.

Двое поковыляли и отодвинулись назад, а остальные четверо — скорее всего, их уже нет.

МП-120 — танк в мире минометов

После шестидесятки Роман перешел на более мощный калибр — украинский 120-мм миномет МП-120.

Это такой, знаете, танк в мире минометов. Безотказный, надежный, точный.

Этим оружием его расчет выполняет боевые задачи еще со времен боев за Очеретино. И хотя МП-120 тяжелый, его мощность и точность полностью себя оправдывают.

Хочется поехать на рыбу

Несмотря на стойкость, даже самые выносливые бойцы нуждаются в отдыхе. Роман мечтает об отдыхе со своей женой и дочерью.

Дайте мне поехать на рыбу.

Для бойца три года и три месяца на передовой — это трудно не только физически, но и морально.

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