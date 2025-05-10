Рассказы

Сестра не хотела отдавать паспорт: история сержанта, который по зову сердца пошел воевать

Анастасия Жиденко, редактор сайта 10 мая 2025, 18:00
сержант Роман
Фото Facebook
Сестра не хотела отдавать паспорт: история сержанта, который по зову сердца пошел воевать
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