Сестра не хотела отдавать паспорт: история сержанта, который по зову сердца пошел воевать

Фото Facebook Когда Роман приехал на Рождество к бабушке из Польши, где строил новую жизнь, он и не подозревал, что уже скоро станет добровольцем ВСУ. Его решение не одобрили родные — сестра даже не хотела отдавать паспорт. Но Роман почувствовал, что должен это сделать. Сегодня боец — командир минометного расчета 100-й отдельной механизированной бригады. И хотя война длится более трех лет, он не сдается. И даже научился принимать вызовы судьбы с юмором. Танк испугался нас АрмияInform сообщила, что на фронте Роман начинал работать с 60-мм минометом — оружием, которое некоторые солдаты считают скорее вспомогательным, чем главным. Да и сам сержант признался:— Мы ничего не сделали танку, но он отступил после нашего попадания. Враг подумал, что это батарея пристреливается, и испугался. Этот момент стал символическим — когда небольшой миномет заставил бронированную машину врага дать заднюю. Ну, смешно было, что наш миномет его заставил отойти. Пехота противника и современная артиллерия Сегодня враг уже не так часто заезжает на технике — все чаще работает пехотой. — Нам труднее работать из-за этого, потому что приятнее ударить в группу где-то из шести людей, чем поймать одного или двух. Чаще всего подразделение Романа бьет по скоплениям вражеской пехоты, которые готовятся к штурму. По словам сержанта, наибольший эффект дает точная работа по большим группам. Двое поковыляли и отодвинулись назад, а остальные четверо — скорее всего, их уже нет. Читать по теме Сменил форму миротворца на строй ВСУ: история сержанта, который уже семь лет на войне Зеновий Красовский хотел помогать другим государствам, но стал защищать собственную страну. МП-120 — танк в мире минометов После шестидесятки Роман перешел на более мощный калибр — украинский 120-мм миномет МП-120. Это такой, знаете, танк в мире минометов. Безотказный, надежный, точный. Этим оружием его расчет выполняет боевые задачи еще со времен боев за Очеретино. И хотя МП-120 тяжелый, его мощность и точность полностью себя оправдывают. Хочется поехать на рыбу Несмотря на стойкость, даже самые выносливые бойцы нуждаются в отдыхе. Роман мечтает об отдыхе со своей женой и дочерью. Дайте мне поехать на рыбу. Для бойца три года и три месяца на передовой — это трудно не только физически, но и морально. Ранее мы рассказывали, как Казак спасал раненых на левом берегу Днепра.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Жизненные истории, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter