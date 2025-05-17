Воспитала шестерых защитников Украины — невероятная история боевого медика

Боевой медик Екатерина постоянно на передовой. Сейчас ее 209-й батальон 113-й отдельной бригады ТРО защищает Харьковскую область, а женщина вывозит раненых с поля боя. Говорит: на задаче у нее только одна цель — сделать все возможное и даже невозможное, чтобы спасти бойца. — Ты смотришь в эти глаза и видишь боль, и кажется, что он тебе говорит: “Спаси меня, спаси меня”, — говорит Екатерина.В каждом бойце она видит своих детей. Потому что медик — настоящая мать-героиня! Шесть ее сыновей защищают страну, а младшие ждут совершеннолетия, чтобы пойти на фронт. Историю Екатерины и ее семьи, рассказываем далее в материале. Воспитала шестерых защитников Своего старшего сына Екатерина родила, когда ей было всего 15 лет. Воспитанница интерната мечтала стать многодетной мамой и каждого ребенка вырастить в безграничной любви. А когда умерла родная сестра, усыновила двух племянников, поэтому у нее — девять детей. Старшему сыну 30, младшей дочери — 11. — У меня есть Владимир, Евгений, Иван, Виталий, Кирилл, Александр, Самира. А еще два племянника — Виталий и Стас, — рассказывает женщина. Когда в 2014 году началась война, на фронт ушел ее муж, а впоследствии один за другим защитниками стали шесть сыновей. С началом полномасштабного вторжения все оказались на передовой в самых горячих точках: Харьков, Донбасс, остров Змеиный. Сердце Екатерины разрывалось, а весной 22-го страшный удар — 18-летний Станислав пропал без вести. — Он мне 9 марта звонил по телефону. Сказал: так и так, в Донецкой области на нас напали, многих расстреливали. Мы в посадках, — вспоминает женщина. Читать по теме Сестра не хотела отдавать паспорт: история сержанта, который по зову сердца пошел воевать Рассказываем историю сержанта ВСУ Романа, который, несмотря на сопротивление семьи, пошел воевать. Сначала Екатерина волонтерила, потом пошла на фронт, научилась стрелять, оказывать первую медицинскую помощь. Присоединилась к 113-й бригаде, созданной преимущественно из добровольцев. Екатерина выкладывается на полную. За скорость побратимы назвали ее Мишкой и больше всего она радуется, когда видит живыми тех, кого спасла. Верит: в трудную минуту кто-нибудь так же поможет ее сыновьям. Все ее сыновья служат в пехоте и Екатерина мечтает о дне, когда все соберутся за большим столом. Девять детей, их жены, четверо внуков. Как удалось так воспитать? Екатерина говорит: секрет в любви. Сейчас матери и женщины переживают страшные времена: родные и близкие исчезают и гибнут на войне, дети растут под взрывы и сирены. Раньше мы рассказывали, чего точно не стоит говорить женщинам, чьи близкие пропали без вести: читай по ссылке.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Єдині новини, Жизненные истории, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter