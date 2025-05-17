Воспитала шестерых защитников Украины — невероятная история боевого медика

Боевой медик Екатерина постоянно на передовой. Сейчас ее 209-й батальон 113-й отдельной бригады ТРО защищает Харьковскую область, а женщина вывозит раненых с поля боя.

Говорит: на задаче у нее только одна цель — сделать все возможное и даже невозможное, чтобы спасти бойца.

— Ты смотришь в эти глаза и видишь боль, и кажется, что он тебе говорит: “Спаси меня, спаси меня”, — говорит Екатерина.

В каждом бойце она видит своих детей. Потому что медик — настоящая мать-героиня! Шесть ее сыновей защищают страну, а младшие ждут совершеннолетия, чтобы пойти на фронт. Историю Екатерины и ее семьи, рассказываем далее в материале.

Воспитала шестерых защитников

Своего старшего сына Екатерина родила, когда ей было всего 15 лет.

Воспитанница интерната мечтала стать многодетной мамой и каждого ребенка вырастить в безграничной любви. А когда умерла родная сестра, усыновила двух племянников, поэтому у нее — девять детей.

Старшему сыну 30, младшей дочери — 11.

— У меня есть Владимир, Евгений, Иван, Виталий, Кирилл, Александр, Самира. А еще два племянника — Виталий и Стас, — рассказывает женщина.

Когда в 2014 году началась война, на фронт ушел ее муж, а впоследствии один за другим защитниками стали шесть сыновей. С началом полномасштабного вторжения все оказались на передовой в самых горячих точках: Харьков, Донбасс, остров Змеиный.

Сердце Екатерины разрывалось, а весной 22-го страшный удар — 18-летний Станислав пропал без вести.

— Он мне 9 марта звонил по телефону. Сказал: так и так, в Донецкой области на нас напали, многих расстреливали. Мы в посадках, — вспоминает женщина.

Сначала Екатерина волонтерила, потом пошла на фронт, научилась стрелять, оказывать первую медицинскую помощь. Присоединилась к 113-й бригаде, созданной преимущественно из добровольцев.

Екатерина выкладывается на полную. За скорость побратимы назвали ее Мишкой и больше всего она радуется, когда видит живыми тех, кого спасла.

Верит: в трудную минуту кто-нибудь так же поможет ее сыновьям.

Все ее сыновья служат в пехоте и Екатерина мечтает о дне, когда все соберутся за большим столом. Девять детей, их жены, четверо внуков.

Как удалось так воспитать? Екатерина говорит: секрет в любви.

Сейчас матери и женщины переживают страшные времена: родные и близкие исчезают и гибнут на войне, дети растут под взрывы и сирены. Раньше мы рассказывали, чего точно не стоит говорить женщинам, чьи близкие пропали без вести: читай по ссылке.

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