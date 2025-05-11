Не унывай, еще выйдешь замуж! Что жены пропавших без вести слышат от людей и с чем живут каждый день

Для семей пропавших без вести военных дни проходят одинаково: постоянные обновления ленты в поисках новостей об обмене, вычитка российских каналов и поиск фото пленных, проверка статуса в Координационном штабе, сообщения в группах поиска военных…

Все это похоже на замкнутый круг, разорвать который может либо возвращение самого родного человека, либо трагическое известие. Многие случаи исчезновения военного без вести означают факт невозможности забрать тело с поля боя. Но не все семьи соглашаются в это верить.

Говорят: будут ждать несмотря ни на что, и не поверят, пока не увидят тело. Состояние, когда человек оказывается в неопределенности между скорбью и надеждой, называется неопределенной утратой. Родные не могут горевать — потому что не знают, жив ли воин, и постоянно надеются на лучшее.

Больше о семьях, которые ждут своих родных из плена или поля боя, рассказала Украинская Правда.

Боюсь, что не вернется ни живым, ни мертвым

Жена пропавшего без вести бойца 14-й бригады НГУ Мустанга Ирина Богусевич рассказывает, что любимый пропал на Покровском направлении в августе 2024 года. Он защищал страну с 2018 года, а к полномасштабной войне присоединился в августе 2022 года.

Александр служил в 14-й бригаде НГУ Червона калина. В день исчезновения, утром, пара успела обменяться несколькими сообщениями. Мужчина писал, что очень устал, и как сильно любит и скучает по Ирине. С тех пор ни слова. Вечером Ирина стала разыскивать информацию через жен побратимов Александра.

Вскоре Ирина увидела видео у россиян, на котором они проводили зачистку. На видео промелькнул пулемет Браунинг с номером, на котором работал Александр. В конце видео мелькнули тени тел военных. Эта территория сейчас захвачена россиянами. Однако репатриационных мер с этого отрезка еще не было.

Официального подтверждения о пленении нет. Были сплетни, что Александра вместе с побратимами взяли в плен. Потом говорили, что он ранен, что погиб… Подтверждений не было никаких.

У Ирины есть стимул бороться и жить — двое сыновей. Каждый вечер она пишет любимому и надеется, что когда-нибудь он прочтет тысячи этих сообщений. Больших решений без него не принимает.

Мой величайший страх — что любимый может не вернуться домой ни живым, ни мертвым. И величайший страх семей пропавших без вести — всю жизнь быть в этом статусе.

Мне снится, что он жив

История Валентины трогает не меньше. Она — жена пропавшего без вести бойца 46-й бригады Александра. Мужчина перестал выходить на связь 18 февраля 2024 года. Валентина всегда считала, что об их истории любви когда-нибудь напишут роман.

Любимый всегда говорил ей, что придет время, когда он пойдет защищать семью. В 2023 году Александр получил повестку и попал в 46-ю бригаду. На третий день боевого выхода мужчина увидел смерть, успел спасти побратимов и тяжело отравиться газами. Тогда предложил Валентине расписаться.

Уже через неделю воин снова оказался на фронте.

14 февраля мы попрощались, 17 вечером я с ним говорила, а ночью он исчез. Никакого объяснения, ни одного побратима рядом, чтобы рассказать, что произошло.

Женщина сама собирает стопки бумаг и ищет Александра. Ей приснился сон, после которого она убеждена, что мужчина жив. Всем остальным Валентина запрещает звонить и сплетничать, если не видели тела Александра.

— Сначала мне снились очень четкие сны с любимым. Я просила: “Саш, подскажи, что делать”. И будто он меня вел — куда идти, что делать. Это очень помогало. Мы с семьями объединились и сейчас есть группа родственников пропавших без вести 46-й бригады, — рассказывает женщина.

Держаться ей помогают две работы. Основная на Укрпочте и рукоделие для совместного с мужем бизнеса. Но, несмотря ни на что, наиболее болезненной для нее является реакция близких, друзей и соседей. Особенно их безразличие и нежелание даже предложить помощь.

Если знаете семью, в которой исчез военный, просто подойдите и скажите: “Я рядом”. Общество будто поделилось пополам: те, у кого родные исчезли, погибли или воюют, и те, кто живет, будто ничего не произошло. У меня уже нет сил что-то им объяснять.

Не грусти, выйдешь замуж

Невесте бойца 115-й ОМБр Великого Татьяне Танцуре работница ТЦК заявила неслыханное.

Я вам очень сочувствую, это большое горе. Может быть, он в плену. Но если нет — дай Бог, вы еще раз выйдете замуж.

Ее возлюбленный Олег исчез 18 июля 2023 в Донецкой области. У девушки до сих пор нет подтверждения о совпадении ДНК или пленении. С 9 февраля 2023 года, когда Олег последний раз был в отпуске, пара не виделась ни разу.

Девушка делится, что не пожелает такого никому, и в то же время советует искать семьи пропавших без вести. Это среда, где каждая женщина понимает другую, так как имеет такое же горе. Когда Татьяна испытывает отчаяние, проводит акции, пишет запросы и продолжает искать любимого.

После каждого обмена большинство семей, ждущих “пропавших без вести”, разбиты. Ты не видишь конца, не хочешь жить. Но на следующий день просыпаешься и снова что-то делаешь. Потому что, возможно, будет еще один обмен.

Раньше мы рассказывали, какими словами нельзя поддерживать людей в горе.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.