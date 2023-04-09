Неопределенная потеря — одна из самых тяжелых: что это такое и как ее прожить

Кроме подтвержденных пленных, более 15 000 военных и гражданских украинцев считаются пропавшими без вести.

Родственники таких людей месяцами или даже годами находятся в тяжелом изнурительном психологическом состоянии, ведь постоянно разрываются между надеждой на лучшее и мыслями о том, что все поиски бесполезны.

Это один из примеров неопределенной потери. Читай, что это такое, и как поддержать себя в этом неопределенном состоянии.

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Неопределенная потеря — что это и как поддержать себя и родственников

Клинический психолог Надежда Юрьева рассказывает для издания WoMo, что неопределенная потеря — одно из самых тяжелых испытаний для человека. Ведь родственники пропавших без вести не могут погоревать, попрощаться с близким, отпустить это бремя и продолжить жить дальше.

Они постоянно переключаются между верой в то, что родной человек жив, и мучительными мыслями о его смерти.

Кроме того, часто близких мучает чувство вины, будто они делают недостаточно для того, чтобы найти пропавшего. Это очень изнуряет и мешает полноценно жить.

Представитель Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Координационном штабе Андрей Стульников рассказывает Суспільному, что опыт Второй мировой войны показывает, что найти всех пропавших без вести в ближайшее время будет трудно.

Без четких результатов экспертизы ДНК родственникам не могут официально подтвердить или опровергнуть смерть военного, даже несмотря на свидетельства собратьев или рассказы местных жителей.

Пропавший без вести — это такая неопределенная потеря, которая очень психологически давит. Люди, живущие с этой потерей, пытаются найти для себя смысл жизни в поисках.

В любом случае, пока нет тела, человек живет надеждой на лучшее, — говорит Стульников.

В случае, если гибель человека будет подтверждена, то, по крайней мере, его родственники смогут попрощаться с ним должным образом: провести ритуал погребения, принести цветы на кладбище, погоревать с родственниками и друзьями. Это все позволит продолжать жизнь дальше.

Важно понять, что попытка вернуться к привычному ритму жизни вовсе не означает забыть пропавшего человека. Наоборот, это позволит продолжить поиски и морально держаться.

Если сейчас ты испытываешь неопределенную потерю, тебе может быть полезно:

обратиться за профессиональной психологической помощью;

не отрицать свою боль;

помнить о своих базовых потребностях в пище, воде, сне и т.п.;

быть рядом с людьми, которые могут поддержать;

сосредотачиваться на поиске доступных ресурсов для психического здоровья;

помогать другим;

заниматься искусством;

стать участником группы поддержки для людей, которые разыскивают пропавших без вести.

Если твои знакомые или друзья переживают это состояние, то важно просто быть рядом и искренне предлагать свою помощь. Даже обыденные мелочи могут облегчить жизнь человека во время горевания.

Однако неопределенная потеря может касаться многих аспектов жизни:

Родины;

дома;

профессии;

ценностей и т.д.

Народный депутат Украины, член Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Татьяна Цыба отмечает для издания НВ, что часть украинцев, которые были вынуждены выехать за границу в связи с войной, сейчас находятся в состоянии неопределенной потери.

То есть они до сих пор не понимают, нужно ли полностью забыть предыдущую жизнь и начать все с нового листа или все-таки вернуться в Украину и пытаться сложить с пазлов хотя бы часть довоенной реальности.

И это вопрос не только неопределенных ценностей, но и переживания неопределенной травмы, потому что для них ситуация не устойчивая, не стабильная, и возможности или внутренние ресурсы для планирования отсутствуют, — детализирует эксперт.

Таким людям трудно принять какие-либо решения, ведь их эмоциональное состояние постоянно колеблется от чувства вины до погружения в экстремальный трудоголизм.

Если ты замечаешь у себя эмоциональные качели, то читай, что поможет стабилизировать свое психическое состояние.

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