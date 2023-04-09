Невизначена втрата — одна з найтяжчих: що це таке та як її прожити

Окрім підтверджених полонених, понад 15 000 військових та цивільних українців вважаються зниклими безвісти.

Родичі таких людей місяцями або навіть роками перебувають у важкому виснажливому психологічному стані, адже постійно розриваються між надією на краще та думками про те, що всі пошуки марні.

Це один із прикладів невизначеної втрати. Читай, що це таке та як підтримати себе в цьому невизначеному стані.

Зараз також дивляться

Невизначена втрата — що це та як підтримати себе та родичів

Клінічна психологиня Надія Юр’єва розповідає для видання WoMo, що невизначена втрата — одне з найтяжчих випробувань для людини. Адже родичі зниклих безвісти не можуть погорювати, попрощатись з близьким, відпустити цей тягар та продовжити жити далі.

Вони постійно перемикаються між вірою в те, що рідна людина жива, та болісними думками про її смерть. Крім того, часто близьких мучить почуття провини, ніби вони роблять недостатньо для того, щоб знайти зниклого. Це дуже виснажує та заважає повноцінно жити.

Представник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Координаційному штабі Андрій Стульніков розповідає для Суспільного, що досвід Другої світової війни показує, що знайти всіх зниклих безвісти найближчим часом буде важко.

Адже без чітких результатів експертизи ДНК родичам не можуть офіційно підтвердити чи спростувати смерть військового, навіть попри свідчення побратимів чи розповіді місцевих жителів.

Зниклий безвісти — це така невизначена втрата, яка надзвичайно сильно психологічно тисне. Люди які живуть з цією втратою, намагаються знайти для себе сенс життя у пошуках.

У будь-якому випадку, поки немає тіла, людина живе надією на краще, — каже Стульніков.

У разі, якщо загибель людини буде підтверджено, то принаймні її родичі зможуть попрощатись з нею належним чином: провести ритуал поховання, принести квіти на цвинтар, погорювати з родичами та друзями. Це все дасть можливість продовжувати життя далі.

Важливо зрозуміти, що намагання повернутись до звичного ритму життя зовсім не означає забути зниклу людину. Навпаки, це дасть сили продовжити пошуки та морально триматись.

Якщо зараз ти переживаєш невизначену втрату, тобі може бути корисно:

звернутись за професійною психологічною допомогою;

не заперечувати свій біль;

пам’ятати про свої базові потреби в їжі, воді, сні тощо;

бути поруч з людьми, які можуть підтримати;

зосереджуватись на пошуку доступних ресурсів для психічного здоров’я;

допомагати іншим;

займатись мистецтвом;

стати учасником/-цею групи підтримки для людей, які розшукують зниклих безвісти.

Якщо ж твої знайомі чи друзі переживають цей стан, то важливо просто бути поряд та щиро пропонувати свою допомогу. Навіть буденні дрібнички можуть полегшити життя людини під час горювання.

Однак невизначена втрата може стосуватись багатьох аспектів життя:

Батьківщини;

дому;

професії;

цінностей тощо.

Народна депутатка України, членкиня Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Тетяна Циба зазначає для видання НВ, що частина українців, які були змушені виїхати за кордон у зв’язку з війною, зараз перебувають у стані невизначеної втрати.

Тобто вони досі не розуміють, чи потрібно повністю забути попереднє життя та почати все з нового аркуша, чи все-таки повернутись в Україну та намагатись скласти з пазлів хоча б частину довоєнної реальності.

І це питання не тільки невизначених цінностей, а й власне переживання невизначеної травми, тому що для них ситуація не стійка, не стабільна, і можливості або внутрішні ресурси для планування відсутні, — деталізує експертка.

Таким людям важко ухвалити якісь рішення, адже їхній емоційний стан постійно коливається від почуття провини до занурення в екстремальний трудоголізм.

Якщо ти помічаєш у себе емоційні гойдалки, то читай, що допоможе стабілізувати свій психічний стан.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!