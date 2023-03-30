Захитує на емоційних гойдалках? Хто тебе гойдає та як це зупинити

Природа задумала нас здатними відчувати емоції. Однак ніхто не пояснив, як з ними жити, як користуватися і як вгамовувати. Тож інколи не ми керуємо емоціями, а вони нами.

Відчути, як ти втрачаєш контроль над своїм станом, можна на емоційних гойдалках. Якщо стримування емоцій зіграє злий жарт згодом, то гойдалки виснажують одразу, адже життя рухається від одних крайнощів до інших.

Та звідки беруться ці гойдалки, хто нас розхитує і що допоможе стабілізувати емоції, розповіла психологиня проекту Незламна мама від Фонду Маша Сусанна Ангелова.

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Емоційні гойдалки: що це і хто їх розхитує

Емоційні гойдалки — це сильні емоції, які можуть швидко змінюватися на протилежні за спектром і якими важко керувати.

Така швидка зміна настрою переважно з’являється через тривалий стрес чи небезпеку, а посилюється через додаткові чинники: обов’язки, людей, які від тебе залежать, здатність до самоконтролю.

Та важливо знати, що емоційні гойдалки, навіть з надвисокою амплітудою, — це нормально.

— Ми по-різному реагуємо на стрес, тож не варто соромитися своїх емоцій, їх слід проживати, — стверджує психологиня.

Як вгамувати вир емоцій і опанувати себе



Спершу можна зменшити амплітуду емоційних коливань. Для цього слід приділяти собі більше часу: ходити на прогулянки, малювати, читати, дивитися фільми, спілкуватися з друзями або виходити на чай чи каву наодинці з собою.

Також, стверджує Сусана Анелова, протистояти життєвим випробуванням допоможе будь-який спорт, релаксація, розтяжки чи йога.

Але щоб взяти свої емоції під повний контроль, їх слід прийняти, зрозуміти, про що вони намагаються сказати. Адже емоції — це природна реакція на задоволення чи незадоволення потреб.

Тож вважай їх повідомленням про існування потреб. Подумай, що ти можеш для себе зробити зараз, а що згодом, щоб їх задовольнити, та заплануй це.

Щоб взяти себе й своє життя під контроль: техніки та поради

Визнай природність емоції. Скажи собі: “Є я, і у мене є емоції. Я більший(-а), ніж мій гнів, страх, тривога чи радість”.

Дай собі час. Будь-який емоційний сплеск рано чи пізно врівноважується.

Увімкни емоційний інтелект. Назви емоції, спробуй оцінити ступінь їхньої інтенсивності за шкалою від одного до десяти. Спостерігай, як змінюється інтенсивність з кожною хвилиною.

Що на це впливає? Які дії, заняття допомагають врівноважитися? Які думки збурюють емоції, а які заспокоюють? Не бійся ставити запитання, щоб зрозуміти себе.

Запам’ятай думки, які сприяють емоційній рівновазі, та зосереджуйся на них.

Повторюй твердження, які допомагають впевнитись у своїх силах: я це зможу, подолаю, ми переможемо, — чи будь-що, що допоможе саме тобі.

Спробуй опанувати емоції через тілесні прояви. Гарно стабілізують вправи, які уповільнюють та поглиблюють дихання. Техніками дихання ми поділились у матеріалі.

Дозволь будь-яким думкам пройти через розум, не реагуючи на них, зосередь свою увагу на диханні.

Ще одна ефективна тілесна практика — сканування тіла. Комфортно сядь або ляж і спостерігай за своїм тілом від голови до ніг або навпаки.

Зосередься на одній частині тіла, пильнуй будь-які відчуття. Повільно перемикай увагу з однієї частини тіла на іншу, повторюючи цей процес.

Наша психіка має в арсеналі чимало механізмів захисту від зовнішніх подразників. Ми можемо проживати стрес дуже емоційно, а можемо зачерствіти й не реагувати на переживання.

Ми розповіли, чому новини про трагедії вже не викликають болю і чи є це сигналом, що з тобою щось не так, деталі знайдеш у матеріалі.

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