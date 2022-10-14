Бракує слів? Як підтримати людину, щоб вона відчула себе втішеною

На жаль, смерть — дуже часта гостя у сьогоднішніх реаліях нашої країни. Біль від її приходу встигли відчути на собі як маленькі, так і великі українці.

У мить втрати близької людини дуже важливо отримати підтримку. Як це зробити, щоб дійсно допомогти й розрадити людину, розповіла психологиня Катерина Клюшніченко.

Просте співчуття — це необхідність

Моральна підтримка — це ціле мистецтво, яке потребує щирості та емпатії. Щоб людина відчула твою підтримку, не треба вигадувати щось нове, досить просто бути поруч та висловити свої співчуття.

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Сказати, що ти співчуваєш втраті — це не просто правило етикету. У хвилини втрати вони дадуть важливе відчуття, що біль розуміють.

Часто слова бувають зайві й можуть тільки додати душевних переживань. Добре, що у справі моральної підтримки вони не обов’язкові. Прості обійми можуть втішити набагато сильніше.

Якщо ж можливості бути поруч фізично немає, то варто не забути надіслати лист чи повідомлення зі своїми співчуттями. Це має бути коротке, містке та щире повідомлення. Наприклад:

Мені шкода, що так сталося! Співчуваю твоїй втраті. Ти можеш завжди розраховувати на мою підтримку, тримайся!

Прийми мої щирі співчуття.

Ця втрата непоправна для усіх нас. Втрату такої надійної та близької людини завжди важко прийняти.

Немає слів, щоб висловити мою скорботу. Вічна пам’ять.

Це жахливе потрясіння для нас. Не віриться, що він (вона) пішов(-ла) так рано. Мої щирі співчуття!

Знаю про твоє горе, прийми мої співчуття. Нехай земля йому буде пухом.

Втрата рідної людини — велике горе. Мої щирі співчуття. Нехай спочиває з миром!

Ця втрата важка для нас усіх. Він (вона) був(-ла) справді чудовим(-ою) і душевним(-ою), нехай земля йому (їй) буде пухом. Ми будемо сумувати.

Після того, як ти висловив(-ла) свої щирі співчуття, доречно буде запитати, чи треба допомога.

Навіть, якщо людина дає всьому раду у зовнішньому світі, то у внутрішньому після втрати близької людини утворюється прірва. Саме тому важливо бути поруч для ментальної допомоги: вислухати, допомогти прожити та виплакати все наболіле.

Що не втішає, а робить гірше

Психологічна підтримка має лікувальний ефект, розповіла психологиня. Але тут дуже важливо бути обережним(-ою), щоб не нашкодити.

Вирази, які знецінюють втрату

я тебе розумію. Цей вираз є найбільш поширеною помилкою. Він не втішає, а викликає злість, адже коли ти кажеш людині, що розумієш її, ти знецінюєш горе та скорботу від втрати.

Річ у тім, що кожна втрата індивідуальна і кожен біль особливий, більше ніхто його не зможе зрозуміти.

он у когось теж хтось помер, проживеш;

знайдеш ще собі чоловіка, дружину;

іншим набагато гірше, вони цілі сім’ї втратили;

ти маєш бути сильним(-ою);

тримайся заради сім’ї, не розкисай;

час лікує;

зараз війна, всі когось втрачають.

Шаблонні тексти, вірші чи некрологи — це не підтримка. Вони відштовхують і викликають нерозуміння в людини, якій і так важко переживати особисту втрату.

Виражати співчуття треба просто, людяно та щиро, без образ та оцінювання ситуації. Саме це допомагає впоратися з переживаннями та відчути себе не самотнім(-ьою).

Смерть — це делікатна тема, тож багато дорослих бояться відкрито говорити про неї з дитиною. Ми розповіли, чому необхідно говорити з малечею про смерть правдиво, без вигадок і метафор.

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