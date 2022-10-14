Бракує слів? Як підтримати людину, щоб вона відчула себе втішеною

На жаль, смерть — дуже часта гостя у сьогоднішніх реаліях нашої країни. Біль від її приходу встигли відчути на собі як маленькі, так і великі українці.
У мить втрати близької людини дуже важливо отримати підтримку. Як це зробити, щоб дійсно допомогти й розрадити людину, розповіла психологиня Катерина Клюшніченко.
Моральна підтримка — це ціле мистецтво, яке потребує щирості та емпатії. Щоб людина відчула твою підтримку, не треба вигадувати щось нове, досить просто бути поруч та висловити свої співчуття.
Сказати, що ти співчуваєш втраті — це не просто правило етикету. У хвилини втрати вони дадуть важливе відчуття, що біль розуміють.
Сказати, що ти співчуваєш втраті — це не просто правило етикету. У хвилини втрати вони дадуть важливе відчуття, що біль розуміють.
Часто слова бувають зайві й можуть тільки додати душевних переживань. Добре, що у справі моральної підтримки вони не обов’язкові. Прості обійми можуть втішити набагато сильніше.
Якщо ж можливості бути поруч фізично немає, то варто не забути надіслати лист чи повідомлення зі своїми співчуттями. Це має бути коротке, містке та щире повідомлення. Наприклад:
Після того, як ти висловив(-ла) свої щирі співчуття, доречно буде запитати, чи треба допомога.
Після того, як ти висловив(-ла) свої щирі співчуття, доречно буде запитати, чи треба допомога.
Навіть, якщо людина дає всьому раду у зовнішньому світі, то у внутрішньому після втрати близької людини утворюється прірва. Саме тому важливо бути поруч для ментальної допомоги: вислухати, допомогти прожити та виплакати все наболіле.
Психологічна підтримка має лікувальний ефект, розповіла психологиня. Але тут дуже важливо бути обережним(-ою), щоб не нашкодити.
Річ у тім, що кожна втрата індивідуальна і кожен біль особливий, більше ніхто його не зможе зрозуміти.
Шаблонні тексти, вірші чи некрологи — це не підтримка. Вони відштовхують і викликають нерозуміння в людини, якій і так важко переживати особисту втрату.
Виражати співчуття треба просто, людяно та щиро, без образ та оцінювання ситуації. Саме це допомагає впоратися з переживаннями та відчути себе не самотнім(-ьою).
Смерть — це делікатна тема, тож багато дорослих бояться відкрито говорити про неї з дитиною. Ми розповіли, чому необхідно говорити з малечею про смерть правдиво, без вигадок і метафор.
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