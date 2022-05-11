Психологія

Не кажи так! Яких фраз слід уникати під час розмови з військовими

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 11 Травня 2022, 11:00
Як правильно розмовляти з військовими, щоб не травмувати їх
Фото: Pexels

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