Не кажи так! Яких фраз слід уникати під час розмови з військовими

Тисячі чоловіків і жінок зараз обороняють тих, хто в тилу. Звісно, людям цікаво з перших вуст дізнатись про те, що відбувається на війні, що відчуває солдат чи послухати історій з передової. Але чи замислювались ви, які слова краще для цього дібрати?

Психологиня Ілона Ханько та військовий Державної прикордонної служби Олексій поділились фразами, які є недоречними під час розмови з військовими.

Як розмовляти з військовими про бойові дії

Перша фраза, якої потрібно уникати:

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“Тобі страшно?”

Чому? Психолог пояснила, що, по-перше, страшно багатьом людям, і військовим також. Це цілком нормально. А по-друге, ставлячи таке питання, ти змушуєш військового або військову пригадати побачене.

Хоча Олексій зазначив, що таке питання не викликало у нього незручних відчуттів.

Якщо тримати це в собі, то можуть виникати погані ситуації — воно в тобі накопичується, і може початися паніка. А так: людина запитала — ти їй розповів і легше стало, – пояснив військовий.

“Чи є у нас шанс на перемогу?”

Звісно, це питання цікавить кожного українця. Але воно підриває віру в перемогу, отже і ставити його не треба.

Олексій відповів на це так:

Цього ніхто не знає, тим паче військовий. Цього не знають, напевно, й генерали. Шанс є завжди, і є завжди нюанси.

“Ми за тебе хвилюємось”

Така фраза змусить військового або військову хвилюватись за вас додатково. На війні це аж ніяк не допомагає.

“Навіщо ти туди пішов?”

Рішення близьких краще підтримати, аніж знецінити.

“Давайте, наваляйте їм там”

Такі та подібні висловлювання не мають жодного сенсу.

Людина воює, робить усе можливе для захисту нас і країни. Який сенс має ця фраза? Вони й так докладають багато зусиль, – коментує психологиня.

“Треба ж закінчувати цю війну”

Зрозуміло, що треба. Звичайно, всі хочуть її скоріше закінчити. Ми це робимо у міру можливості.

Ми ж не можемо сказати: “Зараз я піду в атаку – і війна закінчиться”. Ні, – пояснює військовий Олексій.

“Російська армія не вміє воювати”

Ще одна небажана фраза зі списку. Такими висловлюваннями ти знецінюєш роботу військових, які докладають немалих зусиль, щоб здолати ворога.

Цінуй дії наших захисників та не забувай про емоційну підтримку.

Раніше ми розповідали, як заспокоїтись та стати опорою для інших. Читай поради людям, чиї рідні зараз на фронті в матеріалі за посиланням.