Не говори так! Каких фраз следует избегать во время разговора с военными

Тысячи мужчин и женщин сейчас защищают тех, кто в тылу. Конечно, людям интересно из первых уст узнать о том, что происходит на войне, о чувствах защитников, послушать истории из передовой. Но задумывался (-ась) ли ты, какие слова лучше для этого подобрать?

Психолог Илона Ханько и военный Госупогранслужбы Алексей поделились фразами, которые неуместны в разговоре с военными.

Как разговаривать с военными о боевых действиях

Первая фраза, которой нужно избегать:

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“Тебе страшно?”

Почему? Психолог объяснила, что, во-первых, страх может испытывать большое количество людей. Военные — не исключение. А во-вторых, задавая такой вопрос, ты заставляешь военного или военную вспоминать увиденные события.

Хотя Алексей отметил, что такой вопрос не вызывал у него неловких ощущений.

Если держать это в себе, то могут возникать плохие ситуации – они в тебе накапливаются и может случится паника. А так, человек спросил – ты ему рассказал и легче стало, – объяснил военный.

“Есть ли у нас шанс на победу?”

Конечно, этот вопрос интересует каждого украинца. Но он подрывает веру в победу, поэтому задавать его не стоит.

Алексей добавил:

Этого никто не знает, тем более военные. Этого не знают, наверное, и генералы. Шанс есть всегда и есть всегда нюансы.

“Мы за тебя волнуемся”

Такая фраза заставит военного или военную беспокоиться за вас дополнительно. На войне это никак не помогает.

“Зачем ты туда пошел?”

Решения близких лучше поддержать, чем обесценить.

“Давайте, наваляйте им там”

Такие и подобные высказывания не имеют никакого смысла.

Человек сражается, делает все возможное для защиты нас и страны. Какой смысл этой фразы? Они (военные) и так прилагают много усилий, – комментирует психолог.

“Нужно же заканчивать эту войну”

Понятно, что нужно. Конечно, все хотят ее поскорее закончить. Мы это делаем по мере возможности.

Мы же не можем сказать: “Сейчас я пойду в атаку – и война закончится”. Это не так работает, – объясняет военный Алексей.

“Российская армия не умеет воевать”

Еще одна нежелательная фраза из списка. Такими высказываниями ты обесцениваешь работу военных, которые прилагают немалые усилия, чтобы преодолеть врага.

Цени действия наших защитников и не забывай об эмоциональной поддержке.

Ранее мы рассказывали, как успокоиться и стать опорой для других. Читай советы для людей, чьи родственники сейчас на фронте, в материале по ссылке.