Психология

Не говори так! Каких фраз следует избегать во время разговора с военными

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 11 мая 2022, 11:00
Як правильно розмовляти з військовими, щоб не травмувати їх
Фото: Pexels

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