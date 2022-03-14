Как успокоиться и стать опорой для других – советы людям, чьи близкие сейчас защищают Украину

В мирное время у каждого была своя жизнь и близкое окружение. Всегда были рядом люди, на которых можно было положиться. Сейчас же мы надеемся на наших защитников и защитниц и многих из них знаем лично.

Однако как стать теперь опорой для них и создать надежный психологический тыл своим близким и родным, которые сейчас стоят на защите Украины?

Руководитель и практический психолог Центра восстановления и адаптации военнослужащих и их семей Марина Сирица вместе с Фондом ООН в области народонаселения подготовила несколько советов для тех, кто занимается своими защитниками.

Важно помнить все сейчас испытываем много разных эмоций от безудержной любви и восхищения украинцами к страху, злобе и возмущению от всего происходящего вокруг. Однако важно помнить, что любое эмоциональное состояние – это нормальная реакция психики.

Опасность может заключаться в том, что стресс и нервы делают человека более суетливым, раздраженным, конфликтным. Однако такое поведение может быть угрожающим как для людей в относительной безопасности, так и для наших близких, которые сейчас находятся на передовой.

В такой непростой период должны напомнить себе, что сейчас именно вы главный человек, который должен принимать решения самостоятельно. Для этого нужно хорошо понимать себя и обладать внутренней надежной опорой.

Поэтому важно найти внутренние силы и понять свое состояние, чтобы стать надежной опорой наших защитников. Для этого нужно задать себе вопросы и выполнить определенные шаги.

Как я чувствую себя прямо сейчас

“Просканируйте” свои телесные ощущения. Возможно у вас напряженная шея или сжатые челюсти, напряженные другие мышцы, или присутствует чрезмерная суетливость. Попытайтесь расслабиться и выдохнуть напряжение.

Напрягите, затем расслабьте все мышцы тела. Несколько раз глубоко вдохните, задержите воздух и долго выдохните. Повторите упражнение несколько раз.

Что я сейчас чувствую

Попытайтесь описать свои эмоции. Какова эта эмоция с виду и где она проявляется в теле.

Например, “Мне страшно, что мой любимый человек в опасности. Этот страх цепкий, очень колючий и холодный. Он чувствуется в груди”.

Главная цель упражнения – это понять свою эмоцию, назвать ее и напомнить себе, что это лишь часть тебя, чтобы не дать ей полностью себя поглотить.

Как я реагирую и какие мои действия

Подумайте, к каким действиям эта эмоция побуждает. Например, “Когда мне становится невыносимо страшно – я начинаю лихорадочно звонить с разными вопросами, чтобы услышать голос”.

Это поможет понять, что мы часто ищем успокоения и заверения, что все будет хорошо. Это происходит без осознания, что этим мы подвергаем опасности родных, защищающих нашу свободу.

Как реагировать иначе

Осознайте, что стремится получить убеждение, что все хорошо – это нормально и естественно. Каждому человеку страшно в момент опасности и это полностью логичная реакция.

Подумайте, с кем сейчас можно разделить это состояние. Кто может поддержать и понять. Возможно, это мама, друг или подруга. Нужно поделить эти переживания с ними.

Техники для саморегуляции состояния

Бабочка

Скрестите руки на груди. Постукивайте плечи и предплечья открытыми ладонями поочередно. Сделайте 25-30 таких движений.

Дыхание по квадрату

Вдыхай воздух, задержи дыхание, выдохни и задержи дыхание. Каждый шаг должен занять четыре секунды. Повторить упражнение нужно 7-10 раз.

Глубокое дыхание

Сделайте глубокий медленный вдох, чтобы поднялся живот. После этого короткая пауза и длинный протяженный выдох.

Важно, чтобы выдох был длиннее вдоха. Повторить нужно 6-9 раз.

Заземление

Опишите, что видите вокруг, называйте все вслух. Обратитесь, чтобы в поле зрения попало как можно больше вещей. Вы можете группировать их по цвету и признакам. Это помогает включить мышление и ориентацию.

Возьмите что-нибудь в руки и опишите этот предмет. Каков он по фактуре, на ощупь, цвет, вкус, запах. Словом, переместите себя из переживаний в реальность. Можно просто помыть руки или лицо и сконцентрироваться на ощущениях от воды.

Однако наше психологическое состояние имеет способность постоянно меняться, особенно в стрессовых условиях. И к этому необходимо подойти со всей ответственностью, чтобы не дать врагу сломать себя.

Читай объяснение психолога Андрей Жельветро, ​​как меняется состояние во время войны по неделям. И будем идти вместе уверенно к победе, несмотря ни на что.