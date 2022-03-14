Психология

Как успокоиться и стать опорой для других – советы людям, чьи близкие сейчас защищают Украину

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 марта 2022, 17:00
Рекомендації людям, чиї близькі зараз стоять на захисті України
Фото: Unsplash, Pexels

Больше новостей
Як допомогти літнім людям
Не забывай о них! Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью
Спротив путінським загарбникам! Як Херсонщина та Запоріжжя вказують росіянам шлях вслід за кораблем
Сопротивление путинским захватчикам! Как Херсонщина и Запорожье указывают россиянам путь вслед за кораблем
Боль в спине. Как самостоятельно облегчить боль в спине
Пережить войну со здоровой спиной — советы, как облегчить боль в спине самостоятельно
Ірпінь
Ответ будет решительным? Будет ли РФ нести ответственность за убийство журналиста из США
Смотреть больше

Материалы по теме

Як допомогти літнім людям
Не забывай о них! Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью
Спротив путінським загарбникам! Як Херсонщина та Запоріжжя вказують росіянам шлях вслід за кораблем
Сопротивление путинским захватчикам! Как Херсонщина и Запорожье указывают россиянам путь вслед за кораблем
Боль в спине. Как самостоятельно облегчить боль в спине
Пережить войну со здоровой спиной — советы, как облегчить боль в спине самостоятельно
Ірпінь
Ответ будет решительным? Будет ли РФ нести ответственность за убийство журналиста из США

Видео
0:02:36
Спротив путінським загарбникам! Як Херсонщина та Запоріжжя вказують росіянам шлях вслід за кораблем

Сопротивление путинским захватчикам! Как Херсонщина и Запорожье указывают россиянам путь вслед за кораблем
0:04:03
Ірпінь
Ответ будет решительным? Будет ли РФ нести ответственность за убийство журналиста из США
0:07:41
Володимир Зеленський
Восстановление Украины должно начаться уже сегодня! Новое обращение Зеленского 14.03.22
0:00:51
Как успокоиться и стать опорой для других – советы людям, чьи близкие сейчас защищают Украину
Авиаудар в центре Харькова: пока неизвестно, есть ли жертвы
0:00:55
Як спортсмени захищають Україну
Оружие вместо спортивного инвентаря и невероятные рекорды — как наши спортсмены поддерживают Украину
0:02:55
Куди їдуть народжувати під час віни
Ангелы войны: сколько малышей родилось в Украине во время войны и где они проживают свои первые дни
Михайло Федоров
О первой мировой кибервойне, новых функциях Дії и безопасности персональных данных — рассказывает Михаил Федоров
0:04:24
Харьков. После бомбардировки
Гибнут на троллейбусных остановках — ситуация в Харькове и области 14.03.22
0:02:39
Київщина, евакуація
Эвакуация под обстрелами, мародерство, слезы стариков: ситуация под Киевом 14 марта
0:03:39
Арестович про ситуацію в крахні 14.03
Враг уничтожает города с лица Земли. Алексей Арестович о ситуации в Мариуполе, Мелитополе и Киеве 14.03.22
Больше видео
Як допомогти літнім людям
Читать дальше
Не забывай о них! Как помочь пожилым людям справиться с тревожностью

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь