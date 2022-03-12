От выживания к адаптации — психолог рассказал, как меняется поведение во время войны

Мы прожили почти три недели под звуки сирен, взрывов и давлением большой дезинформации от оккупанта.

Однако мы не сломались и не собираемся этого делать. Нам было страшно, но страх дал нам силы сражаться.

Иногда бывают эмоциональные волны от хорошего к плохому, но это вполне нормально.

Психолог Андрей Жельветро рассказал, как меняется наше состояние во время войны по неделям.

Первая неделя — выживание

— Мы руководствовались инстинктами и эмоциями. Мы ощущали острый страх смерти и дезориентации. Поэтому хватали вещи и убегали, кто куда мог. Мы не спали, не ели, худели. Имели сжатое дыхание и панические атаки, нас накрывали слезы и боль из-за того, что мы видели убитых людей, детей и разрушение страны.

Выводы первой недели:

мы научились обеспечивать себя запасом пищи и медикаментами;

бескорыстно помогать друг другу ресурсами и жильем;

научились правилам поведения во время сирен и проезда блокпостов;

настроили соцсети для получения новостей;

обустраивали бомбоубежища и подвалили к возможному длительному пребыванию;

проявляли любовь к друзьям вопросом “как ты?”

Вторая неделя — опустошение

По словам психолога, мы испытывали злость к врагу, гневное отношение к россиянам и ненависть к их президенту.

А также мы злились на своих, потому что кто-то поехал заграницу, а кто-то неадекватно себя ведет там, где его приняли.

— Есть злоба на себя, ведь не знаем, что делать и как быть полезным стране.

Мы чувствуем растерянность перед нашими детьми, потому что не знаем, что им говорить. Мы чувствуем глубокий страх из-за того, что можем потерять привычную жизнь.

Поэтому к концу второй недели мы имеем первые последствия посттравматического стресса.

Что дает вторая неделя:

навыки саморегулирования при панических атаках или чрезмерных эмоциях;

рационально, а не эмоционально общаемся с детьми и родственниками;

становимся на учет по месту нахождения, присоединяемся к волонтерам и т.д.

Третья неделя — адаптация

Адаптация заключается в том, что нужно вспомнить то, что ты делаешь лучше, и приложить свою компетенцию в общее дело — так мы будем помогать стране.

А еще мы задумываемся над ценностями, на которых базировалась наша жизнь.

Четвертая неделя — наша победа

Друзья, иначе просто быть не может! Мы сильны, едины, мы победим!

Многих людей в это время мучает вина за то, что они уцелели и находятся в безопасном месте. Этого нужно избавляться как можно скорее. Ранее мы рассказывали о чувстве вины уцелевшего и почему его нужно избавиться.