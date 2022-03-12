Психология

От выживания к адаптации — психолог рассказал, как меняется поведение во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 марта 2022, 09:00
Як змінюється поведінка під час війни
Фото: Pexels

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