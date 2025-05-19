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Погода на июль 2025 в Украине: ожидать дождей или засухи

Богдана Макалюк, журналист сайта 19 мая 2025, 18:15
Погода на июль 2025 в Украине
Фото Unsplash
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