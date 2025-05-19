Погода на июль 2025 в Украине: ожидать дождей или засухи

Летом мы привыкли страдать от жары, в этом году будет так же. Пик жары приходится на июль. Поэтому узнай, какая погода на июль 2025 года.

Прежде всего следует сказать, что будет высокая температура. Возможны периоды жары продолжительностью 5-8 дней с температурами до +36-40°C, особенно в южных и центральных областях.

Погода на июль 2025 в Украине

Помимо высоких температур, июль ознаменуется меньшим количеством осадков. Дожди будут преимущественно в виде кратковременных гроз с сильным ветром и возможным градом.

Что касается погоды в разных регионах Украины, то:

на Юге и Востоке ожидается самая высокая температура, возможны сухие ветра и повышенная пожарная опасность;

в центральных областях — жаркая погода с периодическими грозами;

на Западе температуры будут несколько ниже, возможны локальные грозы.

в северных областях — умеренная жара с периодическими осадками.

Прогноз погоды на июль 2025

Метеоролог Игорь Кибальчич в комментарии для Телеграфа отметил, есть высокая вероятность того, что лето 2025 года снова превысит температурную норму на 1-1,5°С. Эта вероятность составляет 70–75%. Так что лето будет очень теплым. Но это касается не всех летних месяцев. Июнь будет прохладнее июля и августа.

Он сообщает, что самый жаркий с большой вероятностью продлится с 15 июля по 15 августа. Ведь именно в эти дни прогноз погоды обещает самые высокие дневные и средние температуры.

Волны жары, несомненно, будут. Это будет связано с поступлением воздушных масс — прежде всего из северной Африки, Ближнего Востока и центральных районов Азии, — объяснил синоптик.

Об осадках эксперт говорит, что большинство дождей летом — это именно конвективные осадки, связанные с грозами. Он объясняет, что грозы носят очень локальный характер. Может быть такая погода, что в одном районе города будет гроза и ливень, а в другом ни капли.

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