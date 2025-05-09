Погода на июнь 2025 в Украине: пора готовиться к погодным качелям

Фото Unsplash Погода на июнь 2025 очень интересует украинцев, ведь после майского похолодания хочется тепла и солнца. Читай в материале прогноз погоды на июнь в Украине. Погода в июне 2025 в Украине В разные годы погода в июне удивляла аномальными явлениями. Иногда было очень жарко — +39°C, а иногда в горных регионах нашей страны даже были морозы. Температура воздуха в первом месяце лета в норме для нашей страны была +17-22°C, так обычно и было в этот период. В горных районах и лесах могло быть холоднее.В июне 2025 года в Украине ожидается преимущественно теплая погода с периодическими колебаниями температуры и осадками. Средняя температура воздуха прогнозируется в пределах +19-23°C. В горных районах будет несколько прохладнее около +16-19°C. Этот месяц может быть более влажным по сравнению с другими летними месяцами. Следует ожидать дожди и грозы, особенно в первой половине месяца. По данным сайта, Wisemeteo первая декада месяца будет не слишком теплая и с температурными качелями. Устойчивое тепло, хоть и не слишком большое, установится ориентировочно с 9-10 числа. Однако не стоит думать, что всегда будет такое холодное лето. Скриншот погоды на июнь 2025 в Киеве с сайта Wisemeteo Читать по теме Погода в Болгарии в июне: температура воздуха и моря — прогноз для туристов Какой будет погода в июне на морских курортах Болгарии – читай прогноз. Каким будет лето в Украине 2025 Синоптик Игорь Кибальчич рассказал Телеграфу, что существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым. Показатели превысят средние многолетние на 1-1,5°C. Он отметил, что самый жаркий период в Украине традиционно длится с середины июля до середины августа. В 2025 году также возможны волны жары, во время которых температура воздуха, особенно на юге страны, может превышать отметку +40°C. Однако июнь станет лишь “разогревом” перед настоящей летней жарой, которая, по прогнозам, будет набирать обороты во второй половине лета. Во второй и третьей декаде июня погода постепенно стабилизируется. В большинстве регионов ожидается солнечная погода с умеренным ветром и приятной дневной температурой в пределах +26-28°C. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до +13-17°C, что будет способствовать комфортному отдыху на свежем воздухе и путешествиям. Летом все любят наслаждаться закатами и вечерними прогулками. Узнай, когда темнеет летом 2025 года.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter