Погода на июнь 2025 в Украине: пора готовиться к погодным качелям

Богдана Макалюк, журналист сайта 09 мая 2025, 20:00
Погода в Украине в июне 2025
Фото Unsplash
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