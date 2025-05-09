Погода на июнь 2025 в Украине: пора готовиться к погодным качелям

Погода на июнь 2025 очень интересует украинцев, ведь после майского похолодания хочется тепла и солнца. Читай в материале прогноз погоды на июнь в Украине.

Погода в июне 2025 в Украине

В разные годы погода в июне удивляла аномальными явлениями. Иногда было очень жарко — +39°C, а иногда в горных регионах нашей страны даже были морозы.

Температура воздуха в первом месяце лета в норме для нашей страны была +17-22°C, так обычно и было в этот период. В горных районах и лесах могло быть холоднее.

В июне 2025 года в Украине ожидается преимущественно теплая погода с периодическими колебаниями температуры и осадками.

Средняя температура воздуха прогнозируется в пределах +19-23°C. В горных районах будет несколько прохладнее около +16-19°C.

Этот месяц может быть более влажным по сравнению с другими летними месяцами. Следует ожидать дожди и грозы, особенно в первой половине месяца.

По данным сайта, Wisemeteo первая декада месяца будет не слишком теплая и с температурными качелями. Устойчивое тепло, хоть и не слишком большое, установится ориентировочно с 9-10 числа. Однако не стоит думать, что всегда будет такое холодное лето.

Каким будет лето в Украине 2025

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал Телеграфу, что существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым. Показатели превысят средние многолетние на 1-1,5°C.

Он отметил, что самый жаркий период в Украине традиционно длится с середины июля до середины августа. В 2025 году также возможны волны жары, во время которых температура воздуха, особенно на юге страны, может превышать отметку +40°C.

Однако июнь станет лишь “разогревом” перед настоящей летней жарой, которая, по прогнозам, будет набирать обороты во второй половине лета.

Во второй и третьей декаде июня погода постепенно стабилизируется. В большинстве регионов ожидается солнечная погода с умеренным ветром и приятной дневной температурой в пределах +26-28°C. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до +13-17°C, что будет способствовать комфортному отдыху на свежем воздухе и путешествиям.

Летом все любят наслаждаться закатами и вечерними прогулками. Узнай, когда темнеет летом 2025 года.

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