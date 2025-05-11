Погода на червень 2025 в Україні: готуйся до температурних гойдалок

Погода на червень 2025 року дуже цікавить українців, адже після травневого похолодання хочеться тепла та сонця. Читай у матеріалі прогноз погоди на червень в Україні.

Погода в червні 2025 в Україні

У різні роки погода у червні дивувала аномальними явищами. Інколи було дуже спекотно — +39°C, а інколи у гірських регіонах нашої країни навіть були морози.

Температура повітря першого місяця літа у нормі для нашої країни була +17-22°C, так зазвичай і було у цей періоду. У гірських лісах могло бути холодніше.

Загалом, у червні 2025 року в Україні очікується переважно тепла погода з періодичними коливаннями температури та опадами.

Середня температура повітря прогнозується в межах +19-23 °C. У гірських районах буде дещо прохолодніше — близько +16-19 °C.

Цей місяць може бути дещо вологішим порівняно з іншими літніми місяцями. Варто очікувати на дощі та грози, особливо в першій половині місяця.

За даними сайту, Wisemeteo перша декада місяця буде не надто тепла та з температурними гойдалками. Стійке тепло, хоч і не надто велике, встановиться орієнтовно з 9-10 числа. Проте не варто думати, що завжди буде таке холодне літо.

Яким буде літо в Україні 2025

Метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі для Телеграфа зазначив, що ймовірність аномально спекотного літа становить близько 70–75%. Показники перевищуватимуть середні багаторічні на 1-1,5°C.

Він зазначив, що найспекотніший період в Україні традиційно триває від середини липня до середини серпня. У 2025 році також імовірні хвилі спеки, під час яких температура повітря, особливо на півдні країни, може перевищувати позначку +40 °C.

Однак червень стане лише “розігрівом” перед справжньою літньою спекою, яка, за прогнозами, набиратиме обертів у другій половині літа.

У другій та третій декаді червня погода поступово стабілізується. У більшості регіонів очікується переважно сонячна погода з помірним вітром і приємною денною температурою в межах +26-28 °C. У нічні години повітря охолоджуватиметься до +13-17 °C, що сприятиме комфортному відпочинку на свіжому повітрі та мандрівкам країною.



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