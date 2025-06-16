Коли темніє влітку 2025: час заходу Сонця в різних регіонах

Ні для кого не секрет, що влітку дні довші. Багато людей любить цей період, адже коли надворі світло, хочеться робити більше справ. А хтось планує відпочинок чи інші справи, тому шукають, коли темніє влітку 2025.

Влітку день довший, тому що Земля нахилена до Сонця, і воно світить на нас більше часу. Взимку ж Земля нахиляється в інший бік, і Сонце швидше заходить, тому день коротший.

Коли темніє влітку 2025 в Україні

Починаючи з 1 червня до 30 червня захід Сонця настає пізніше на кілька хвилин. На сайті astro.km.ua розповіли, як змінюватиметься захід Сонця.

Коли сідає Сонце у червні в різних регіонах України

Київ:

01.06.2025 — 21:00

30.06.2025 — 21:13



Львів:

01.06.2025 — 21:23

30.06.2025 — 21:35



Одеса:

1 червня — 20:42

30 червня — 20:53



Донецьк:

1 червня — 20:20

30 червня — 20:32



Чернігів:

01.06.2025 — 21:02

30.06.2025 — 21:15

Коли сідає Сонце у липні в різних регіонах України

У липні вже навпаки день скорочується.

Київ:

01.07.2025 — 21:12

30.07.2025 — 20:43



Львів:

1 липня — 21:35

30 липня — 21:07



Одеса:

1 липня — 20:53

30 липня — 20:29



Донецьк:

01.07.2025 — 20:31

30.07.2025 — 20:05



Чернігів:

1 липня — 21:15

30 липня — 20:44

Коли сідає Сонце у серпні в різних регіонах України

Київ:

1 серпня — 20:41

30 серпня — 19:44



Львів:

01.08.2025 — 21:05

30.08.2025 — 20:09



Одеса:

01.08.2025 — 20:27

30.08.2025 — 19:37



Донецьк:

1 серпня — 20:04

30 серпня — 19:11



Чернігів:

1 серпня — 20:42

30 серпня — 19:43

Важливо, зауважити, що ці дані можуть варіюватися на кілька хвилин залежно від конкретної дати, метеоумов і географічного розташування.

Знати час заходу Сонця корисно не лише для романтичних прогулянок чи фотографів, які “ловлять” м’яке вечірнє світло. Це також допоможе краще планувати поїздки, вечірні активності, або ж просто насолоджуватися найдовшими днями року, яких так не вистачає взимку.

Чому влітку дні довші

Причина таких змін – нахил земної осі. У літній період північна півкуля (включно з Україною) нахилена до Сонця, тому ми отримуємо більше світла протягом доби. У червні Сонце підіймається найвище над горизонтом, і його шлях небом найдовший. Найдовший день року — 21 червня, або день літнього сонцестояння.

У цей день світловий день в Україні триває понад 16 годин — залежно від регіону.

Ми звикли, що влітку день довший, але дізнайся, коли день починає збільшуватися. Орієнтовно — навесні, а більш детально дізнаєшся за посиланням.

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