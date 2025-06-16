Коли темніє влітку 2025: час заходу Сонця в різних регіонах

Фото Unsplash Ні для кого не секрет, що влітку дні довші. Багато людей любить цей період, адже коли надворі світло, хочеться робити більше справ. А хтось планує відпочинок чи інші справи, тому шукають, коли темніє влітку 2025. Влітку день довший, тому що Земля нахилена до Сонця, і воно світить на нас більше часу. Взимку ж Земля нахиляється в інший бік, і Сонце швидше заходить, тому день коротший. Коли темніє влітку 2025 в Україні Починаючи з 1 червня до 30 червня захід Сонця настає пізніше на кілька хвилин. На сайті astro.km.ua розповіли, як змінюватиметься захід Сонця. Коли сідає Сонце у червні в різних регіонах України Київ: 01.06.2025 — 21:00 30.06.2025 — 21:13 Львів: 01.06.2025 — 21:23 30.06.2025 — 21:35 Одеса: 1 червня — 20:42 30 червня — 20:53 Донецьк: 1 червня — 20:20 30 червня — 20:32 Чернігів: 01.06.2025 — 21:02 30.06.2025 — 21:15 Читати на тему Цитати про захід сонця для Instagram — як красиво сказати дню добраніч Ми зібрали добірку коротких та влучних цитат для Instagram, немов спеціально створених для твоїх чарівних кадрів заходу сонця. Коли сідає Сонце у липні в різних регіонах України У липні вже навпаки день скорочується. Київ: 01.07.2025 — 21:12 30.07.2025 — 20:43 Львів: 1 липня — 21:35 30 липня — 21:07 Одеса: 1 липня — 20:53 30 липня — 20:29 Донецьк: 01.07.2025 — 20:31 30.07.2025 — 20:05 Чернігів: 1 липня — 21:15 30 липня — 20:44 Коли сідає Сонце у серпні в різних регіонах України Київ: 1 серпня — 20:41 30 серпня — 19:44 Львів: 01.08.2025 — 21:05 30.08.2025 — 20:09 Одеса: 01.08.2025 — 20:27 30.08.2025 — 19:37 Донецьк: 1 серпня — 20:04 30 серпня — 19:11 Чернігів: 1 серпня — 20:42 30 серпня — 19:43 Важливо, зауважити, що ці дані можуть варіюватися на кілька хвилин залежно від конкретної дати, метеоумов і географічного розташування. Знати час заходу Сонця корисно не лише для романтичних прогулянок чи фотографів, які “ловлять” м’яке вечірнє світло. Це також допоможе краще планувати поїздки, вечірні активності, або ж просто насолоджуватися найдовшими днями року, яких так не вистачає взимку. Фото: Unsplash Чому влітку дні довші Причина таких змін – нахил земної осі. У літній період північна півкуля (включно з Україною) нахилена до Сонця, тому ми отримуємо більше світла протягом доби. У червні Сонце підіймається найвище над горизонтом, і його шлях небом найдовший. Найдовший день року — 21 червня, або день літнього сонцестояння. У цей день світловий день в Україні триває понад 16 годин — залежно від регіону. Ми звикли, що влітку день довший, але дізнайся, коли день починає збільшуватися. Орієнтовно — навесні, а більш детально дізнаєшся за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Погода в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter