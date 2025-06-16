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Коли темніє влітку 2025: час заходу Сонця в різних регіонах

Богдана Макалюк, журналістка сайту 16 Червня 2025, 20:15
Коли темніє влітку 2025
Фото Unsplash

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