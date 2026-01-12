Коли світловий день почне збільшуватися: час, коли Сонце знов домінуватиме

Зима, хоч і багата на святкові дні та веселощі, все ж має кілька недоліків. Серед усього — короткий світловий день, адже уже після 16:00-16:30 надворі стає темно.

Коли день почне збільшуватися у 2025-2026 році, розповідаємо далі.

Коли день почне збільшуватися 2026

Світловий день почне збільшуватися після дня зимового сонцестояння і найдовше триватиме 21 червня 2026 року, у день літнього сонцестояння.

21 червня 2026 року світловий день триватиме найдовше.

Вирівнюватися тривалість дня та ночі почне після зимового сонцестояння та в момент весняного рівнодення, що припадає на 20 березня 2026 року. Після цього тривалість світлового дня буде збільшуватися аж до зимового часу.

Коли день збільшувався у 2025

Тривалість світлового дня взимку та влітку дуже різниться. Ми звикли, що влітку сонце залишається на небосхилі аж до 21:00-21:30, в той час, як взимку вже після полудня настає присмерк.

Тож треба враховувати такі дні, як день зимового та літнього сонцестояння: це час, коли сонце перебуває у своєму зеніті й відбувається найкоротший та найдовший світловий день у році відповідно.

У 2025 році День зимового сонцестояння припадав на 21 грудня. Тоді світловий день був найкоротший за весь рік і тривав всього вісім годин.

Після 21 грудня 2025 року світловий день поволі збільшувався.

Чим далі збільшується день, тим більше школярі чекають на весняні канікули.

