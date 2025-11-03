Весняні канікули 2026: коли можна буде відпочити від уроків

Часто хочеться відпочити від уроків і нічого не робити: нікуди не йти, не робити домашні завдання і так далі. Читай у матеріалі, коли будуть весняні канікули 2026 року в Україні та скільки вони триватимуть.

Весняні канікули 2026: скільки триватимуть та коли

Згідно з рекомендаціями відомства, весняні канікули для учнів загальноосвітніх шкіл заплановані з 23 по 29 березня 2026 року. Канікули триватимуть один тиждень, з урахуванням вихідних днів перед і після, що дозволить школярам відпочити повноцінно.

Весняні канікули традиційно припадають на кінець березня або початок квітня, аби уникнути перетину з державними святами. У 2026 році дати обрано з урахуванням загальної структури навчального року.

Ці дати є рекомендованими, але педагогічна рада кожної школи може їх скоригувати залежно від локальних потреб.

Школи мають право зсунути канікули на 1-2 тижні вперед чи назад через форс-мажорні обставини. Наприклад, у деяких регіонах весняні канікули можуть розпочатися 21 березня або тривати до 5 квітня. Графік канікул остаточно затверджує педагогічна рада кожної школи.

Батькам радять стежити за оголошеннями в школах, оскільки в умовах війни дати можуть коригуватися для забезпечення безпеки учнів.

