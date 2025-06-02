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Закохайся в Закарпаття: десять місць, які варто відвідати влітку

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 02 Червня 2025, 13:15
куди поїхати в карпатах
Фото Pexels

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