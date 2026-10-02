Стиль життя

Як зберігати грудне молоко та правильно його заморожувати: важливі лайфхаки для матусь

Анна Голішевська, редакторка сайту 02 Жовтня 2026, 16:30 3 хв.
як зберігати грудне молоко
Фото Unsplash

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