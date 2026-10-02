Як зберігати грудне молоко та правильно його заморожувати: важливі лайфхаки для матусь

Грудне молоко зберігають для того, щоб малюк отримував оптимальне харчування, коли мама не може дати йому груди. Наприклад, у випадку, коли вона вийшла на роботу, змушена на деякий час поїхати або пройти курс лікування.

Як і скільки можна зберігати грудне молоко, залежить від способу створення молочного запасу. Як зберігати грудне молоко та як правильно його заморожувати — читай у матеріалі.

Як зберігати грудне молоко: пояснює лікар

На питання про те, як правильно зберігати зціджене молоко, відповідає лікарка-педіатриня Ярослава Підручняк. За її словами, зціджене молоко варто зберігати невеликими порціями (близько 60-120 мл). При цьому потрібно обов’язково вказати час та дату зціджування. Зберігати його можна у пластикових або скляних контейнерах.

Зберігання та заморожування грудного молока: що варто знати

Часто для того, аби зберегти молоко на довший час, мами вдаються до заморожування продукту. За словами лікаря, це робити можна. Однак в процесі варто дотримуватися строгих правил.

Йдеться про температурні норми та умови зберігання. Якщо ти плануєш заморожувати молоко, то можна використовувати при цьому спеціальні пакетики для заморозки.

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Як зберігати та заморожувати грудне молоко: найважливіші правила

Лікарка стверджує, що в таких ситуаціях не буде зайвим дотримуватися таких лайфхаків.

Зціджене молоко може залишатися при кімнатній температурі до +25 градусів протягом 4-6 годин. У задній частині холодильника при температурі до +4 градусів — не довше 3-5 днів. Якщо заморожувати молоко в холодильнику з морозильною камерою, де температура становить -18, і яка має окремі дверцята, молоко може зберігатися до 9 місяців. Якщо це окрема морозильна камера, де температура до -20 градусів, молоко можна заморожувати до 12 місяців. В холодильнику можна змішувати холодне молоко з холодним, яке зібране протягом 24 годин. Або тепле з теплим. Але тепле з холодним змішувати не можна. Також прийнятно змішувати молоко, зціджене протягом 24 годин, в одній місткості перед розподіленням у контейнери для зберігання. Такий підхід призводить до більш рівномірного розподілення калорій і поживних речовин. Розморожене грудне молоко не можна заморожувати повторно. Підігрівати молоко в мікрохвильовій печі теж не можна, адже це негативно впливає на його імунологічні та поживні властивості.

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