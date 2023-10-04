Як зберігати грудне молоко та правильно його заморожувати: важливі лайфхаки для матусь

Грудне молоко зберігають для того, щоб малюк отримував оптимальне харчування, коли мама не може дати йому груди. Наприклад, у випадку, коли вона вийшла на роботу, змушена на деякий час поїхати або пройти курс лікування.
Як і скільки можна зберігати грудне молоко, залежить від способу створення молочного запасу. Як зберігати грудне молоко та як правильно його заморожувати — читай у матеріалі.
На питання про те, як правильно зберігати зціджене молоко, відповідає лікарка-педіатриня Ярослава Підручняк. За її словами, зціджене молоко варто зберігати невеликими порціями (близько 60-120 мл). При цьому потрібно обов’язково вказати час та дату зціджування. Зберігати його можна у пластикових або скляних контейнерах.
Часто для того, аби зберегти молоко на довший час, мами вдаються до заморожування продукту. За словами лікаря, це робити можна. Однак в процесі варто дотримуватися строгих правил.
Йдеться про температурні норми та умови зберігання. Якщо ти плануєш заморожувати молоко, то можна використовувати при цьому спеціальні пакетики для заморозки.
Лікарка стверджує, що в таких ситуаціях не буде зайвим дотримуватися таких лайфхаків.
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