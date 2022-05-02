Дієта, постійне зціджування та заборона пити каву: топ-10 найпоширеніших міфів про грудне вигодовування

Грудне вигодовування тривалий час залишалося табуйованою темою в суспільстві, про яку було незручно говорити. Це породило безліч безглуздих міфів, які вводять в оману, лякають та шкодять здоров’ю матері й малюка.

Тож видання Українська правда. Життя зібрало найпоширеніші міфи про ГВ серед українок та розвіяло їх разом з:

консультанткою з грудного годування Вікторією Івановою ;

; консультанткою та молочною блогеркою Ніною Зайченко ;

; акушеркою-гінекологинею Галиною Артиш.

“Для збереження лактації потрібно постійно зціджуватися”

Насправді організм жінки підлаштовується під потреби малюка, тож чим більше немовля п’є молока, тим більше його буде надходити. Якщо мати постійно зціджується, то це може призвести до гіперлактації, тобто вироблення завеликої кількості молока. Так може виникнути лактостаз чи застої молока.

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Зціджуватися потрібно якщо:

малюк не наїдається молоком. У такому випадку зціджування кілька разів на добу може допомогти виробляти більше молока;

у мами лактостаз. Зціджування необхідне для вивільнення молока, яке накопичується в протоках;

жінка планує створити банк грудного молока. Це краще робити відразу після пологів, адже тоді організм матері ще не знає, скільки дитині потрібно молока, і виробляє його більше, ніж потрібно;

жінка далеко від дитини й хоче зберегти грудне вигодовування. Так зціджування даватиме сигнал організму, що молоко все ще потрібне.

“Відлучати дитину від грудей потрібно в рік, адже грудне молоко втрачає поживні якості”

Всесвітня організація охорони здоров’я натомість рекомендує продовжувати грудне годування до двох років. Материнське молоко не втрачає своїх властивостей після року!

Також існує міф про те, що нібито дитину легше відлучити від грудей у рік. Але це теж не так. Рішення має індивідуально ухвалювати мама, оскільки вона точно знає свої потреби та інтереси малюка. Найкраще припиняти грудне вигодовування поступово, щоб не травмувати немовля.

“Якщо дитина погано набирає вагу, то починати прикорм треба з чотирьох місяців”

Всесвітня організація охорони здоров’я радить вводити прикорм малюку з шести місяців. До цього часу в дитини формується харчовий інтерес і дозріває шлунково-кишковий тракт.

Якщо почати давати прикорм раніше, то:

їжа може витіснити грудне вигодовування і призвести до зникнення лактації;

можуть виникнути захворювання ШКТ через незрілість кишківника;

мати швидше знову стає фертильною.

Утім, дитинка може бути готовою до введення прикорму раніше шести місяців (маса, яка була при народженні, подвоюється, малюк сидить, проявляється харчовий інтерес). Тож потрібно орієнтуватися на потреби малюка.

Читати на тему “З якого віку краще починати прикорм дитини?”

“Годувати малюка грудьми потрібно кожні дві – три години”

Дитину потрібно годувати на вимогу. У перші три – чотири місяці життя малюк може просити груди навіть 20 разів на день. Це нормально, адже він хоче не тільки їсти, а й пити, а також заспокоїтися та почуватися в безпеці.

Проте потім кількість годувань скорочується і мама вже може бачити певну закономірність у бажанні малюка.

“Жінка під час грудного вигодовування має сидіти на спеціальній дієті”

Пум — такої дієти не існує! Грудне молоко виробляється з крові та лімфи. З кровотоком через судини молоко “насичується” молекулами продуктів, які вживає мати. Проте не все так просто. Є ще спеціальний бар’єр, який не дозволяє певним молекулам проникати в молоко.

Що ж до кави, то відмовлятися від неї на час ГВ не потрібно, але краще знати міру. Кофеїн проникає у грудне молоко не лише з кави, але і з чаю, мате, гуарани, какао, шоколаду, коли та енергетиків.

Доза понад 300–500 мг кофеїну на день призводить до нервозності, дратівливості та безсоння немовляти, а також знижує рівень заліза у грудному молоці та провокує анемію у малюка.

Проте від чого справді потрібно відмовитися на час вигодовування, так це від алкоголю, адже безпечної дози не буває.

“Якщо мати не годує грудьми, то руйнує зв’язок із дитиною”

За даними досліджень у Лікарні Святого Луки в Денвері (США), кожна сьома жінка не виробляє достатньо молока для вигодовування дитини. На це є багато факторів: від того, як пройшли пологи, й до того, який емоційний стан жінки.

Під час годування в жінки повинен вироблятися гормон окситоцин, який допомагає молоку виходити назовні. Проте з’являється він лише тоді, коли жінка спокійна та розслаблена. Особливо в період війни жінки можуть мати проблеми з вигодовуванням через постійний стрес.

“Щоб збільшити кількість молока, потрібно пити спеціальні чаї”

Ніна Зайченко зауважує, що лактогоном може бути будь-який теплий смачний напій, оскільки він зігріває, розслабляє і сприяє викиду окситоцину. До того ж ефективність трав для збільшення лактації не доведена науково.

Для збільшення кількості молока Зайченко радить частіше прикладати малюка до грудей і стежити за правильним прикладанням.

“Годувати грудьми просто, і жінки від природи знають, як це робити”

Лактація — це природний процес, який запускається відразу після пологів. Так само, як і пологи — природний процес, але чомусь жінки ретельно готуються до пологів, а про ГВ забувають.

Допомогти налагодити грудне вигодовування можуть консультанти, проте варто пам’ятати, що вони не лікарі, а відтак не можуть виписувати жінкам будь-які препарати.

“Під час ГВ не можна вакцинуватися”

Цей міф поширився серед так званих антивакцинаторів, але насправді жодна з вакцин від коронавірусу не містить часток “живого” вірусу. Тому вакцини не загрожують матері та немовляті.

ВООЗ навпаки рекомендує жінкам, які годують грудьми, вакцинуватися проти Covid-19. В Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) також підтримує цю рекомендацію.

Проте зверни увагу на вакцину, якою збираєшся щепитися. Найкраще підійде Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca.

А ось в інструкції до вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech зазначено, що грудне вигодовування є протипоказанням для її застосування.

Вакцина не потрапляє у грудне молоко, але туди потрапляють антитіла, які потенційно можуть захистити дитину від ковіду. Проте вчені досі не знають, який саме ступінь захисту такі антитіла дають малюку.

“Грудне вигодовування повністю унеможливлює вагітність матері”

Для того щоб жінка не завагітніла в період, коли вона до цього фізично ще не готова, природа вигадала так званий метод лактаційної аменореї (ЛАМ) — пригнічення овуляції через грудне вигодовування.

Зазвичай у жінок овуляція не відбувається чотири – шість місяців після пологів, хоча в деяких випадках відновлення фертильності може наставати й раніше. Утім, ЛАМ — не дуже надійний метод контрацепції, а тому найкраще продовжувати користуватися презервативами під час статевого акту.

Маленьким дітям дуже важливо отримувати грудне молоко, навіть за умов війни. А ще це дуже важливо для самої матері. Читай, як зберегти грудне вигодовування під час війни.