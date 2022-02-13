Поради

“З якого віку краще починати прикорм дитини?”

Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський

Лікар-педіатр вищої категорії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Лютого 2022, 13:00
З якого віку можна давати прикорм дитині
Фото: Unsplash

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Поради

“З якого віку краще починати прикорм дитини?”
Відповідає
Доктор Комаровський
Доктор Комаровський
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