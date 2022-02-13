“З якого віку краще починати прикорм дитини?”

У переважній кількості випадків оптимальний час для початку підгодовування — це вік шість місяців.

Прикорм у цьому віці зменшує ризик розвитку алергій на харчові продукти. Крім того, у шість місяців малюк уже може нормально перетравлювати їжу.

Іноді допускається початок прикорму в чотири місяці, але не раніше.

Раніше лікарі припускали, що годувати дитину молоком можна до семи — восьми місяців за відсутності проблем.

Проте зараз вважається, що пізній прикорм збільшує ризик розвитку алергічних реакцій, пов’язаних із харчовими продуктами.

Раніше доктор Комаровський здивував батьків своєю відповіддю на запитання, чи треба давати дитині фруктовий сік.

Лікар розповів, чому користь від з’їдених п’яти яблук набагато більша, ніж від випитого соку, який вичавлений з тої ж кількості яблук. Дізнайся, чим замінити сік, якщо маля ще не жує тверду їжу, а також у яких випадках давати фруктовий сік виправдано.