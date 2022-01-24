Батьківство

Змушувати дитину доїдати — харчове насильство. Педіатр пояснює, у чому небезпека

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Січня 2022, 12:05
Чому не можна змушувати дітей доїдати
Фото: Unsplash, Pexels

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