Заставлять ребенка доедать — пищевое насилие. Педиатр объясняет, в чем опасность

Сколько раз в жизни ты слышал/-а от родителей, что не встанешь из-за стола, пока не доешь? Казалось бы, что в этом плохого? Взрослые делали это из наилучших побуждений.

Но такое пищевое насилие травмирует детей и может приводить к расстройствам пищевого поведения. Врач-педиатр Лидия Бабич рассказывает, чем могут обернуться благие намерения.

Я думаю, что заставлять ребенка доедать — это вид пищевого насилия. Может, с благими намерениями или по каким-то еще соображениям. Но так причинить добро точно не удастся.

Об этом написала врач в своем Instagram.

Такой метод докармливания действительно может дать желаемый результат на время. Ребенок будет есть через силу, чтобы его оставили в покое.

Другой вариант — малыш будет чувствовать вину из-за того, что может огорчить маму, которая так старалась приготовить что-нибудь вкусненькое.

Ребенок может испытывать страх сопротивляться более “умным” взрослым. Может, они действительно знают лучше о потребностях моего желудка? Стоит сделать еще пару глотков, и аппетит точно придет.

Лидия Бабич советует прислушиваться к себе во время еды. Сначала нам приятно есть, однако со временем приходит ощущение, что мы уже сыты, но… остается еще что-то в тарелке. Тогда мы начинаем доедать, потому что нас так научили в детстве.

В конце концов, это сбивает с толку чувство голода и регулирование приема пищи, а еще придает отрицательную окраску блюдам, которые человек пытается втолкнуть в себя.

Об этом сообщает новостной портал Соцпортал со ссылкой на французский журнал Slate.fr.

Кроме того, у детей желудок не такого размера, как у взрослых. А родители почему-то часто об этом забывают и накладывают в тарелку малыша слишком большие порции.

Диетолог и профессор Школы питания при Университете Лаваля (Квебек) Вероника Провеншер отмечает, что дети рождаются с очень хорошими сигналами голода и сытости. Это хорошо иллюстрирует поведение младенца, который сосет молоко мамы только до момента насыщения.

Исследовательница также провела опрос среди женщин с проблемами избыточного веса. Их попросили подумать о своих трудностях с распознаванием сигналов голода. Они ответили, что в детстве их приучали до конца подчищать свою тарелку или систематически съедать порцию, которую считали нормальной.

Топ фраз, которые НЕ нужно говорить ребенку

Надо есть то, что дают, а не перебирать.

А это кому оставляешь?

А кто будет за тобой доедать? Свиней дома нет.

В последней ложке все здоровье!

Недоеденный кусочек за тобой будет бегать по ночам!

Не вырастешь, если будешь так есть!

Отдадим тебя в садик, там тебя научат нормально есть.

Мама так старалась, а ты…

Легче убить, чем прокормить.

Все нормальные дети хорошо едят.

Надо есть так, чтобы дно тарелки было видно.

Нездоровые привычки в семье могут вызвать расстройство пищевого поведения у подростков. Часто анорексия выступает как защитная реакция от гиперопеки или обесценивания родителей. Читай, как распознать и вылечить анорексию.