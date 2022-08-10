“Таяла на глазах”: как уберечь ребенка от анорексии и чем она опасна

Голливудские селебрити, яркие фотографии из Instagram и воображаемые образы идеальных девушки и парня часто подталкивают молодежь к необдуманным действиям. И в погоне за нарисованными идеалами подростки начинают менять свою жизнь до неузнаваемости.

Именно подростки чаще страдают от анорексии. О причинах этого психологического недуга и о том, как уберечь собственного ребенка от увлечения чрезмерной худобой мы расспросили психолога и психотерапевта Олега Следя.

“Возраст” анорексии

По словам психотерапевта, чаще всего от анорексии страдают девушки, однако и среди парней эта проблема также существует.

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Чаще случается у девушек, чем у парней – где-то в 6-10 раз. Проявляется в промежутке 13-20 лет, это пиковый возраст, чаще всего.

Возраст больного анорексией часто зависит от психоэмоционального развития ребенка, от того, насколько он приближен к подростковому возрасту.

Мода и анорексия

Психолог убежден, что анорексия – это не модно. Это всегда о глубинных переживаниях личности – девушки или парня.

Это следствие определенных эмоциональных переживаний или системных проблем, возникающих в семье или структуре личности подростка.

Впрочем, некоторые модные тенденции могут акцентировать внимание подростка на собственном внешнем виде. Ведь каждый хочет быть принятым, нравиться, соответствовать общепринятым нормам и стандартам красоты.

Причины анорексии

Олег Следь называет несколько причин, которые приводят к возникновению анорексии у молодых людей.

В частности, к таким причинам относят:

социокультурный компонент;

начало подросткового возраста;

обеспокоенность собственным внешним видом;

перфекционизм и низкую самооценку;

семейные ссоры или слишком тесные взаимоотношения в семье;

раннее вступление в подростковый возраст;

отказ от еды, как протест;

конфликт авторитарности и автономии;

неосознанный страх беременности;

вариант неосознанного суицидального поведения.

Часто анорексия выступает, как защитная реакция, рассказывает психотерапевт.

Один из мотивов анорексии – нежелание взрослеть, желание оставаться ребенком. Это на психологическом, бессознательном уровне.

Что касается отношений в семье, то обесценивание или гиперопека, когда подростку не дают собственного пространства, тоже может привести к негативным последствиям.

И не забываем о социуме вокруг, желании соответствовать продуктам красоты, которые рекламируют, и подражать поведению и внешнему виду так называемых инфлюэнсеров.

Анорексия и самооценка

Олег Следь говорит, что случаи, когда анорексия развилась у человека с высокой самооценкой, почти невозможны.

Потому что при высокой самооценке больше сформировано “я” и вокруг него или нее должно все крутиться. Этого требует эгоцентричное “я”.

Но есть еще вопросы личных границ. И это снова – о семье. В семье может быть гиперопека или наоборот высмеивание каких-то изъянов или особенностей ребенка. Тогда развитие анорексии возможно.

Молодежь и анорексия

По словам психотерапевта, от анорексии страдает преимущественно молодежь, потому что молодость – это период познания себя, формирование очень многих сфер жизни молодого человека одновременно.

— И если внутренние опоры, ощущение безопасности, личные границы, достаточное знание себя не сформированы, то в этот период подросток будет очень много впитывать, подражать, искать идентичность себя где-то вне — за пределами того, что в нем сформировали, — объясняет психотерапевт.

И то, к чему он может приобщиться, может быть анорексией. Тогда это будет не о желании заболеть, а о желании быть красивым (-ой), как модель с Instagram-страницы.

Триггеры для анорексии

Существует тезис о том, что анорексия возникает из-за определенного триггера, что-то должно ее спровоцировать. Однако психотерапевт Олег Следь этот тезис не подтверждает.

В достаточно хорошей среде, при хорошем воспитании триггер не сработает.

— Это должен быть очень сильный какой-то стресс, когда психика выдержала только благодаря тому, что ушла в защитную реакцию, — объясняет эксперт.

Еда для больных анорексией

Очень часто родные больных анорексией не могут понять, почему человеку сложно сесть и поесть. На этот вопрос Олег Следь тоже ответил.

Потому что вопрос не в том, чтобы поесть, а в том, что он/она переживает.

Анорексия – психологический недуг. И возникает она именно из-за тревожности, переживаний личности.

Человек или очень сильно грустит, или очень сильно злится, и выдерживает только таким невротическим способом, поясняет психолог.

Чтобы наладить ситуацию – мало накормить, нужно искать, что кроется за печалью и агрессией, которую человек воспроизводит на себя.

Самолечение при анорексии

Психотерапевт говорит, что не сталкивался со случаями, когда человеку удалось самостоятельно побороть анорексию. Поэтому в большинстве случаев следует обращаться к специалистам.

Это необходимо, потому что иногда человек нуждается в медикаментозной помощи, чтобы успокоить тот уровень тревоги, который есть.

Впрочем, иногда можно справиться и без лекарств – если человек сразу настроен на борьбу. Но эту борьбу еще предстоит выдержать.

— Если пофантазировать, семья может помочь справиться с анорексией самостоятельно, если они знают, как услышать, принять, выдержать реакции, быть безопасным контейнером, умеющим отражать различные переживания и состояния близкого человека, не вмешиваться без нужды и соблюдать границы другого человека. Я не представляю, как это, – честно признается психолог.

Самое сложное при лечении анорексии

По словам Олега Следя, самое сложное – это деликатные реакции на переживания пациентов.

Ведь у больных этой болезнью настолько чувствительная тревога, тревожное внутреннее состояние, что важно не спугнуть. Для таких пациентов очень важна чувствительность и деликатность.

Это, как человек со снятой кожей. Не так подышишь – и все.

Основная опасность анорексии

Чем это может быть опасно? Это 20% смертности, и каждый пятый умирает.

Еще одно страшное последствие – больные этим недугом часто погибают от вторичных инфекций. Ведь вследствие анорексии иммунитет ослаблен, поэтому не может справиться с другими инфекциями, которые могут случиться.

Как уберечь ребенка от анорексии

Важно интересоваться своим ребенком, но не вмешиваться, убеждает Олег Следь.

Нужно давать ребенку свободу, возможность узнавать себя, что-то пробовать. Быть опорой, которая в любой момент сможет подхватить, но позволять ребенку узнавать этот мир и себя.

Отрицательно скажутся на ребенке тревожные или вечно критикующие родители, которые обесценивают собственного ребенка.

Не вмешиваться по каждому сигналу, когда кажется: что-то не так. Переживать можно, но выливать свою тревогу на ребенка не надо.

Если для ребенка почему-то болезненная тема – это красота, не нужно убеждать его или его в том, что он/она красивы. Здесь нужен деликатный подход.

Как предотвратить анорексию у подростка

Предотвратить анорексию у подростка можно на начальном этапе, когда это лишь склонность к анорексии. А в случае, когда болезнь диагностирована – нужно как можно скорее обращаться к специалисту.

Факторы, указывающие на то, что ребенок увлекся анорексией

Отказ поддерживать массу тела (если ребенок весит на 15% меньше возрастной нормы – это тревожный сигнал);

Страх прибавить в весе даже при недостаточном весе;

Нарушено восприятие собственного тела, веса, размера, формы;

Непонимание тяжести своего состояния. Реакции возражения: “Нет, все нормально”;

Нарушение менструального цикла у девочек (отсутствие менструаций в течение 3 месяцев и более);

Признаки шизофрении, выраженной депрессии, поражения головного мозга.

Помните, что все можно изменить, ведь родители – самые родные люди для каждого ребенка без исключения.

А если уж так случилось, что ребенок потерял к вам доверие, не расстраивайтесь. Лучше попытайтесь воспользоваться советами из следующего материала. Рассказываем, как вернуть доверие ребенка и наладить понимание.