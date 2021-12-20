Не критикуйте, а поддерживайте — советы психолога, как восстановить доверие ребенка к родителям

Если между ребенком и родителями нет доверия, ребенок ищет отраду в общении с друзьями и рассказывает им гораздо больше подробностей о своей жизни, чем родным.

Детский психолог Татьяна Кириенко поделилась, почему ребенок не хочет ничего рассказывать и как наладить атмосферу доверия в семье.

Контакт с ребенком начинает формироваться уже с рождения. Поэтому важно обращать внимание на свою ежедневную модель поведения и соблюдать простые правила.

Если хотите, чтобы ребенок вам доверял, не критикуйте, а поддерживайте его.

Будьте на стороне своего ребенка, даже если не соглашаетесь. Поговорите с ним и выскажите свое мнение, но не ругайте, особенно в присутствии других, — отмечает детский психолог Татьяна Кириенко.

Начать налаживать атмосферу доверия в семье можно с разговоров перед сном. Рассказывайте ребенку свои истории с детства: что с вами происходило, какие у вас были эмоции, как вы их проживали. Ребенок сначала будет только слушать вас, но постепенно доверие будет расти.

Задавайте конкретные вопросы

Избегайте формулировки “как прошел твой день”. За день было много событий, поэтому ребенок может растеряться и не знать, о чем рассказывать. Спросите: “Что ты сегодня делал на уроке (физики, например)? Как провели время с друзьями? Понравилась ли тебе эта ситуация?”

Если ребенок не хочет делиться, расскажите о своем дне. Можете завести дневник достижений и каждый вечер вместе вспоминать, что хорошего вы сделали за день.

Сотрудничество с учителями — это важно

У вас должна быть тесная связь с учителем или воспитателем, ведь ребенок проводит половину своего времени в школе или в садике.

Спрашивайте преподавателя о том, как ребенок отвечает на уроках, играет на переменах, общается с друзьями. Такое сотрудничество позволит узнать вашего ребенка лучше и, возможно, вовремя обратить внимание на определенные моменты.

Друзья вашего ребенка — ваши друзья

Для подростков авторитеты — сверстники. Если скажете что-нибудь плохое о друзьях детей — вы будете главным врагом. Даже справедливый комментарий может вызвать негативные эмоции. Пусть лучше ребенок учится на своих ошибках, чем будет агрессивно настроен к вам и вашим советам.

Уважайте друзей ребенка, выразите желание пригласить их в гости. Но не расспрашивайте их о личной жизни вашего сына или дочери, потому что это посягательство на личное пространство человека.

Впрочем, психолог и психотерапевт Олег Следь отмечает, что ситуации бывают разные. Если дружба угрожает здоровью или жизни ребенка, важно обращать внимание на это.

Родители — это безопасность. Они должны отвечать на угрозы для своих детей.

Если подросток попал в плохую компанию, родным следует сказать о своих чувствах. Но не категорически запрещать общаться с друзьями, а предостеречь от возможных последствий. Выскажите свою поддержку и убедите ребенка в том, что он может вам доверять и делиться всем, что его беспокоит.

Мониторинг соцсетей своих детей

Старайтесь, чтобы ребенок познакомился с соцсетями как можно позже, ближе к подростковому возрасту. Если это произошло, то никогда не читайте личные сообщения ребенка. Это сразу подорвет доверие между вами.

Лучше обсудите правила поведения в интернете: какие могут возникать ситуации, кто может написать, что лучше не выкладывать в сеть и т.д.

У каждого есть свои секреты

Не нужно путать откровенность в отношениях с посягательством на личное пространство. Назойливо расспрашивать ребенка — плохая идея. Если он захочет поделиться чем-нибудь, то сам скажет. У каждого человека есть свои секреты, и ребенок — не исключение.

Не пытайтесь узнавать все о каждом шаге своего чада. У него есть собственная жизнь и свои ошибки, от которых его все равно не получится уберечь.

Дайте ребенку возможность познавать мир, проживать радости и неприятности, а вы всегда будьте рядом, чтобы поддержать.

Помните, что даже маленький ребенок — не ваша собственность, а полноценный человек. Уважайте его и прислушивайтесь к нему. Если же хотите что-нибудь донести до ребенка, то расскажите это на вашем примере. А ребенок уже решит, как ему вести себя.

А когда ребенок делится с вами своими достижениями или неудачами, не торопитесь его оценивать. Ведь нередко случается, что родители вместо того, чтобы поддержать малыша, обесценивают его.

Как обесценивание травмирует ребенка и почему следует уже сегодня пересмотреть свой подход к воспитанию малышей, рассказал Дмитрий Карпачев.