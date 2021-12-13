Обесценивание — одна из форм насилия: Дмитрий Карпачев объяснил, как оно травмирует ребенка

Мы постоянно оцениваем все в своей жизни. В том числе себя и собственные достижения. И нередко, размышляя, приходим к выводу: гордиться рано, еще есть куда расти.

Хорошо, когда речь идет о здоровой самокритике. Но случается, что у нас “просыпается” привычка все обесценивать. Тогда ее жертвой становимся не только мы, но и наши дети, которые, живя в таких условиях, не могут полноценно развиваться и набираться опыта.

Как обесценивание сказывается на ребенке и почему следует уже сегодня пересмотреть свой подход к воспитанию, рассказал на своей странице в Instagram Дмитрий Карпачев.

Специалист объясняет, обесценивание — это одна из форм психологического насилия. Если родители постоянно произносят в адрес ребенка обесценивающие фразы, то с задачей сформировать у него положительную самооценку они точно не справятся.

Ведь как можно ценить себя, если тебя не ценят другие?

Когда вы обесцениваете ребенка, он не перестает любить вас. Он перестает любить себя, — отмечает Дмитрий Карпачев.

Обесценивать можно все: мнение, слова, поступки, достижения, внешность и т.д.

Но если среди взрослых обесценивание можно считать элементом конкурентной борьбы или защитным механизмом, то почему многие родители делают это по отношению к своим детям — вопрос открытый.

Примеры обесценивающих фраз родителей, а также выводы, которые ребенок делает из этих слов:

Родители говорят: “Что за ерунду ты несешь?” — Ребенок думает: “Мое мнение ничего не значит”;

“Что за ерунду ты несешь?” — “Мое мнение ничего не значит”; Родители говорят: “Я лучше знаю, что делать” — Ребенок думает: “От меня ничего не зависит”;

“Я лучше знаю, что делать” — “От меня ничего не зависит”; Родители говорят: “Посмотри, как Маша хорошо ездит на велосипеде” — Ребенок думает: “Я не такой/такая, как хочется маме или папе”;

“Посмотри, как Маша хорошо ездит на велосипеде” — “Я не такой/такая, как хочется маме или папе”; Родители говорят: “Красиво, но далеко до шедевра” — Ребенок думает: “Я не заслужил/заслужила, чтобы меня похвалили”;

“Красиво, но далеко до шедевра” — “Я не заслужил/заслужила, чтобы меня похвалили”; Родители говорят: “Ты даже посуду нормально помыть не можешь!” — Ребенок думает: “Я ничего не умею”;

“Ты даже посуду нормально помыть не можешь!” — “Я ничего не умею”; Родители говорят: “Не надо плакать, ничего такого не случилось” — Ребенок думает: “Меня не понимают”;

“Не надо плакать, ничего такого не случилось” — “Меня не понимают”; Родители говорят: “Такого не может быть, не фантазируй” — Ребенок думает: “Моим словам не доверяют”;

“Такого не может быть, не фантазируй” — “Моим словам не доверяют”; Родители говорят: “Тоже мне проблема, вот у меня…” — Ребенок думает: “Мне никто не поможет”.

Дмитрий Карпачев отмечает:

Обесценивание — признак токсических отношений в семье. И если родители это практикуют по отношению к своему ребенку, то с вероятностью 99% они поступают так же по отношению друг к другу и к себе.

Обесценивающие родители могут вполне любить своих детей, но у них ошибочное представление о том, как нужно воспитывать ребенка, чтобы тот «вырос человеком».

Руководствуясь лучшими побуждениями, они считают, что так вызовут у ребенка желание стать лучше.

Также обесценивание может быть вызвано попыткой усилить контроль над ребенком. Оно часто присуще гиперзаботливым родителям — когда права на самостоятельность и свободу выбора у ребенка не остается. Кроме того, по словам эксперта, часто обесценивание передается по наследству.

Нужно помнить, что родители — это интерпретаторы мира для детей. Обратная связь от них помогает ребенку понять, хороший он или плохой, — говорит психолог.

Поэтому, по словам специалиста, важно не допустить искаженной трактовки, чтобы не впадать в крайности: захваливать или занижать преимущества ребенка.

Напомним, недавно Дмитрий Карпачев поделился секретами, как качественно проводить время с детьми.