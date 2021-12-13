Обесценивание — одна из форм насилия: Дмитрий Карпачев объяснил, как оно травмирует ребенка

Мы постоянно оцениваем все в своей жизни. В том числе себя и собственные достижения. И нередко, размышляя, приходим к выводу: гордиться рано, еще есть куда расти.
Хорошо, когда речь идет о здоровой самокритике. Но случается, что у нас “просыпается” привычка все обесценивать. Тогда ее жертвой становимся не только мы, но и наши дети, которые, живя в таких условиях, не могут полноценно развиваться и набираться опыта.
Как обесценивание сказывается на ребенке и почему следует уже сегодня пересмотреть свой подход к воспитанию, рассказал на своей странице в Instagram Дмитрий Карпачев.
Специалист объясняет, обесценивание — это одна из форм психологического насилия. Если родители постоянно произносят в адрес ребенка обесценивающие фразы, то с задачей сформировать у него положительную самооценку они точно не справятся.
Ведь как можно ценить себя, если тебя не ценят другие?
Когда вы обесцениваете ребенка, он не перестает любить вас. Он перестает любить себя, — отмечает Дмитрий Карпачев.
Когда вы обесцениваете ребенка, он не перестает любить вас. Он перестает любить себя, — отмечает Дмитрий Карпачев.
Обесценивать можно все: мнение, слова, поступки, достижения, внешность и т.д.
Но если среди взрослых обесценивание можно считать элементом конкурентной борьбы или защитным механизмом, то почему многие родители делают это по отношению к своим детям — вопрос открытый.
Примеры обесценивающих фраз родителей, а также выводы, которые ребенок делает из этих слов:
Дмитрий Карпачев отмечает:
Обесценивание — признак токсических отношений в семье. И если родители это практикуют по отношению к своему ребенку, то с вероятностью 99% они поступают так же по отношению друг к другу и к себе.
Обесценивание — признак токсических отношений в семье. И если родители это практикуют по отношению к своему ребенку, то с вероятностью 99% они поступают так же по отношению друг к другу и к себе.
Обесценивающие родители могут вполне любить своих детей, но у них ошибочное представление о том, как нужно воспитывать ребенка, чтобы тот «вырос человеком».
Руководствуясь лучшими побуждениями, они считают, что так вызовут у ребенка желание стать лучше.
Также обесценивание может быть вызвано попыткой усилить контроль над ребенком. Оно часто присуще гиперзаботливым родителям — когда права на самостоятельность и свободу выбора у ребенка не остается. Кроме того, по словам эксперта, часто обесценивание передается по наследству.
Нужно помнить, что родители — это интерпретаторы мира для детей. Обратная связь от них помогает ребенку понять, хороший он или плохой, — говорит психолог.
Нужно помнить, что родители — это интерпретаторы мира для детей. Обратная связь от них помогает ребенку понять, хороший он или плохой, — говорит психолог.
Поэтому, по словам специалиста, важно не допустить искаженной трактовки, чтобы не впадать в крайности: захваливать или занижать преимущества ребенка.
Напомним, недавно Дмитрий Карпачев поделился секретами, как качественно проводить время с детьми.