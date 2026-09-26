Стиль жизни Здоровье и красота

Повышает риск рака легких в 60 раз: ученые назвали причину онкологии у некурящих

Марина Слизовская, редактор сайта 26 сентября 2026, 19:00 3 мин.
рак легких у некурящих
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь