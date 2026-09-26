Повышает риск рака легких в 60 раз: ученые назвали причину онкологии у некурящих

Курение является главной причиной возникновения рака легких, однако этот вид онкологии диагностируется также у тех, кто вообще никогда не курил. В частности, в США этот показатель составляет 10-20% случаев рака легких каждый год. Исследователи обнаружили, что причина — мутации в гене EGFR.

Об этом пишет издание Time со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Генетическая мутация провоцирует рак легких у некурящих

Люди с мутацией в гене EGFR имели в 25 раз более высокий риск развития рака легких по сравнению с теми, кто такой мутации не имел, даже среди курильщиков. Когда исследователи сравнили людей с мутацией и некурящих, которые такой мутации не имели, риск развития рака стал выше в 60 раз.

Такие выводы получили ученые под руководством Жаклин ЛоПикколо, врача и исследовательницы рака легких в Институте рака Даны-Фарбер.

Хотя мутация гена EGFR под названием T790M была впервые обнаружена в европейской семье у некурящих с раком легких еще в 2005 году, до сих пор не было понятно, насколько это редкое изменение генов действительно способствовало развитию онкологии.

Чтобы определить, насколько сильно мутация влияет на развитие рака легких, врачи проверили большой набор генетических образцов из Исследовательского института 23andMe.

Отмечается, что в США примерно один человек из 15 тыс. является носителем мутации T790M. Однако, например, в районе Южных Аппалачи показатели выше – один человек уже с 2 тыс.

Врачи уверены, что полученные результаты исследования в будущем должны способствовать внедрению генетического тестирования в скрининг рака легких. В настоящее время скрининг, в котором применяют низкодозовую компьютерную томографию, рекомендуется только курильщикам определенного возраста.

— Я действительно думаю, что понимание риска рака легких, особенно с генетической точки зрения, а также влияния таких вещей, как радон и других факторов окружающей среды, было бы очень ценным, — отмечает Надия Литтерман, исполнительный директор Фонда Сьюзен Войчицки, финансировавшего исследование генетики рака легких.

Литтерман считает, что носителей мутации можно обследовать чаще. Если у этих людей начнет развиваться рак, тогда он будет обнаружен на ранней стадии благодаря регулярным обследованиям. Так что наличие знаний о генетической наследственности позволит заблаговременно реагировать на развитие онкозаболевания.

Напомним, что американские онкологи прогнозируют рост случаев рака в мире на 67%.

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