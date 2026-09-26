Підвищує ризик раку легень у 60 разів: науковці назвали причину онкології у некурців

Куріння є головною причиною виникнення раку легень, однак цей вид онкології діагностують також у тих, хто взагалі ніколи не курив. Зокрема, у США цей показник становить 10-20% випадків раку легень щороку. Дослідники виявили, що причиною є мутація в гені EGFR.

Про це пише видання Time із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science.

Генетична мутація провокує рак легень у некурців

Люди з мутацією в гені EGFR мали у 25 разів вищий ризик розвитку раку легень порівняно з тими, хто такої мутації не мав, навіть серед курців. Коли дослідники порівняли людей з мутацією та некурців, які такої мутації не мали, — ризик розвитку раку став вищий у 60 разів.

Такі висновки отримали вчені під керівництвом Жаклін ЛоПікколо, лікарки та дослідниці раку легень в Інституті раку Дани-Фарбер.

Хоча мутація гену EGFR під назвою T790M була вперше виявлена ​​в європейській родині у некурців із раком легень ще у 2005 році, досі не було зрозуміло, наскільки ця рідкісна зміна генів насправді сприяла розвитку онкології.

Для того, щоб визначити, наскільки сильно мутація впливає на розвиток раку легень, лікарі перевірили великий набір генетичних зразків із Дослідницького інституту 23andMe.

Зазначається, що загалом у США приблизно одна людина з 15 тис. є носієм мутації T790M. Однак, наприклад, у районі Південних Аппалачі показники вищі — одна людина вже з 2 тис.

Лікарі впевнені, що отримані результати дослідження у майбутньому мають сприяти впровадженню генетичного тестування до скринінгу раку легень. Наразі скринінг, у якому застосовують низькодозову комп’ютерну томографію, рекомендується лише курцям певного віку.

— Я справді думаю, що розуміння ризику раку легень, особливо з генетичної точки зору, а також впливу таких речей, як радон та інші фактори навколишнього середовища, було б дуже цінним, — зазначає Надія Літтерман, виконавча директорка Фонду Сьюзен Войчицькі, який фінансував дослідження генетики раку легень.

Літтерман вважає, що носіїв мутації можна було б обстежувати частіше. Якщо у цих людей почне розвиватися рак, тоді його виявлять на ранній стадії завдяки регулярним обстеженням. Тож наявність знань про генетичну спадковість дозволить завчасно реагувати на розвиток онкозахворювання.

Нагадаємо, що американські онкологи прогнозують зростання випадків раку в світі на 67%.

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