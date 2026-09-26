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Підвищує ризик раку легень у 60 разів: науковці назвали причину онкології у некурців

Марина Слизовська, редакторка сайту 26 Вересня 2026, 19:00 3 хв.
рак легень у некурців
Фото Unsplash

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