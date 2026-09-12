Онкологи прогнозують: кількість захворювань на рак може зрости на 67%

Американські онкологи прогнозують зростання випадків раку у світі на 67% до 2050 року. Таку негативну тенденцію пов’язують зі збільшенням кількості населення Землі, а також з його старінням.

Про це пише видання ScienceDaily.

Онкологи очікують на поширення раку у світі

Американське онкологічне товариство провело нове дослідження, результати якого вказують на негативні тенденції поширення раку у світі в майбутньому. Але також фахівці закцентували увагу на методах профілактики онкології, щоб покращити майбутній прогноз.

Так, за даними Глобальної статистики раку-2026, у 2024-му онкологію діагностували майже у 21 млн людей по всьому світу, з них 9,8 млн померли від цієї хвороби.

За оцінками фахівців, кожна п’ята людина у певний момент життя захворіє на рак, приблизно кожен дев’ятий чоловік і кожна 13-та жінка помруть від онкології.

Результати дослідження демонструють, що до 2050-го щороку можуть діагностувати до 34 мільйонів випадків онкології. Порівняно із 2024-м кількість захворювань зросте на 67% і це буде зумовлено зростанням та старінням населення планети.

Повідомляється, що діагнози та смертність від раку відрізняються залежно від досліджуваного регіону, а також його індексу розвитку людського потенціалу. У своєму дослідженні фахівці також дослідили демографічні тенденції, щоб зрозуміти яким може бути масштаб захворюваності на рак у 2050 році.

Згідно з даними дослідження, рак не вражає всі регіони планети однаково. Найвищі показники захворюваності зафіксували в Австралії та Новій Зеландії, а найнижчі — у деяких частинах Африки та Південно-Центральної Азії.

Найвищі показники смертності від раку — серед чоловіків, які живуть у Східній Європі та серед жінок у Меланезії (групи островів у Тихому океані).

Найпоширенішим онкологічним діагнозом залишається рак легень, основною причиною розвитку захворювання є тютюн.

Другим за поширеністю діагностованим видом онкології є рак молочної залози у жінок. Однак залежно від регіону є суттєві відмінності у смертності через цю хворобу. У Західній Африці жінки вдвічі частіше помирають від раку молочної залози, ніж жінки в Австралії та Новій Зеландії. При цьому захворюваність на рак молочної залози в Західній Африці приблизно вдвічі нижча.

Колоректальний рак на третьому місці серед найпоширеніших видів онкології у світі та на другому серед причин смерті від онкології.

Попри те, що онкологи прогнозують зростання кількості онкологічних діагнозів у світі, значній частині смертей від цих хвороб можна запобігти.

На думку фахівців, профілактика онкології має бути головним пріоритетом кожної держави й наразі необхідно активізувати зусилля, щоб допомогти людям припинити курити тютюн, сприяти захисту від інфекцій, що провокують розвиток раку, а також утримуватися від алкоголю, слідкувати за вагою та збільшити щоденні фізичні вправи.

Раніше ми розповідали про те, що високий рівень цукру може допомагати раку маскуватися.

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