Стиль життя Здоров'я та краса

Онкологи прогнозують: кількість захворювань на рак може зрости на 67%

Марина Слизовська, редакторка сайту 12 Вересня 2026, 12:00 3 хв.
У світі стане більше хворих на рак
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь