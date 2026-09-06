Високий рівень цукру може допомагати раку маскуватися: відкриття вчених

Вчені з’ясували, що цукор для раку — це не лише паливо для росту, а й матеріал для створення біологічної броні. Нове дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, пояснює, чому пацієнтам із діабетом та метаболічними порушеннями складніше боротися з онкологією.

Цукровий щит, який не пробити

Рак — хитрий ворог, але головна його зброя — це здатність ставати непомітним для наших клітин-вбивць (Т-лімфоцитів). Дослідники виявили, що за умов високого рівня глюкози пухлинні клітини починають активно будувати навколо себе глікокалікс — надщільно упакований шар із вуглеводів.

Цю оболонку можна порівняти з густим лісом або слизьким панциром. Коли імунна клітина намагається підібратися до пухлини, щоб розпізнати її та знищити, вона просто ковзає по поверхні або не може пробитися крізь цей цукровий бар’єр.

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Механізм захисту пухлин: як глюкоза допомагає раку маскуватися

Під час експериментів команда під керівництвом доктора Кевіна Тарпа відтворила складні умови людського організму в лабораторії. Вони помітили: чим більше глюкози навколо, тим товстішим стає захисний шар ракової клітини.

Ключовим гравцем у цьому процесі виявився білок HSF1 (фактор теплового шоку). Раніше було відомо, що він допомагає клітинам виживати під час стресу або перегріву. Проте тепер з’ясувалося, що в умовах надлишку цукру HSF1 перемикає метаболізм пухлини так, щоб вона максимально швидко нарощувала свій вуглеводний щит.

Це відкриття дає відповіді на кілька критичних питань:

Гіперглікемія (підвищений цукор) при діабеті 2 типу фактично створює ідеальні умови для того, щоб рак став невидимим;

Якщо вченим вдасться заблокувати білок HSF1 або знайти спосіб розчинити глікокалікс, імунотерапія стане в рази ефективнішою.

Препарати, що пригнічують HSF1, можуть стати ключем до того, щоб імунна система знову почала бачити ворога і ефективно його атакувала, особливо у випадках метастазів.

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