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Високий рівень цукру може допомагати раку маскуватися: відкриття вчених

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Вересня 2026, 12:00 2 хв.
Чому раку легше ховатися за високого цукру в крові: пояснення вчених
Фото Pexels

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