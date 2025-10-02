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Ліки від раку грудей тепер безкоштовні: що зміниться для пацієнток уже восени

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Жовтня 2025, 11:00 2 хв.
Фото до: Доступні ліки: які нові препарати включать у програму
Фото Pexels

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