Ліки від раку грудей тепер безкоштовні: що зміниться для пацієнток уже восени

З жовтня в програму Доступні ліки додадуть препарати для лікування раку молочної залози. Про це в телеефірі сказала голова Національної служби здоровʼя Наталія Гусак, яку цитує Укрінформ.

Ще цього року у жовтні уряд буде розширювати програму Доступні ліки на окремі гормональні препарати, які необхідні жінкам під час лікування раку молочної залози, — сказала Гусак.

Вона додала, що наразі триває робота над збільшенням фінансування програми Доступні ліки на 2026 рік — у проекті бюджету на неї передбачено понад 8 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

За словами Гусак, на сьогодні понад 74% аптечних закладів, які мають ліцензію на відпуск лікарських засобів, є учасниками програми Доступні ліки.

Очільниця НСЗУ нагадала, що нині програма Доступні ліки налічує 705 торговельних назв препаратів, які надаються безкоштовно або з невеликою доплатою.

У 2025 році в програмі зʼявилися препарати фолієвої кислоти для вагітних, краплі очні та вушні для дітей, кілька комбінованих препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету.

Раніше ми пояснювали: нові препарати для вагітних та онкохворих — МОЗ оновив програму Доступні ліки.

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