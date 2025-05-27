Нові препарати для вагітних та онкохворих — МОЗ оновило програму Доступні ліки

Уряд збільшив список препаратів програми “Доступні ліки”. Відтепер українці зможуть отримувати лікарські засоби для вагітних та для лікування поширених хвороб безкоштовно або з невеликою доплатою.

Зокрема, до програми увійде понад 30 активних речовин. Які ліки тепер стануть більш доступними, а також скільки держава виділить на це коштів, розповіли в МОЗ України.

Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі.

“Доступні ліки”: які препарати додадуть у список

Програма за ініціативи президента України Володимира Зеленського Зимова підтримка розширює список лікарських засобів, які можна отримати безкоштовно або з доплатою.

Зокрема, це комбіновані лікарські препарати проти:

серцево-судинних хвороб;

ревматологічних хвороб;

очних недуг;

ендокринологічних захворювань;

гіпотиреозу;

мігреней.

Також вперше будуть доступні ліки для дітей у вигляді мазей та крапель.

Розширення програми для вагітних та онкохворих

До переліку препаратів буде додано ліки для вагітних жінок, зокрема для профілактики та лікування анемії, а також препарати для лікування онкологічних захворювань, зокрема гормональна терапія при раку молочної залози.

З серпня 2025 року програма охопить препарати на основі двовалентного заліза та фолієвої кислоти для вагітних, а також ліки для лікування серцево-судинних захворювань, як-от індапамід та торасемід.

Кошти на програму та доступність ліків

В рамках бюджету 2025 року на програму “Доступні ліки” виділено рекордні 6 мільярдів гривень. Це дозволить понад 500 тисячам українців отримати необхідні медикаменти.

Програма охопить не лише великий список лікарських засобів, але й розширить можливості для доступу до ліків для різних категорій пацієнтів.

Як працює програма?

— Цьогоріч ми зобовʼязали приєднатися до програми “Доступні ліки” всі аптеки, які розміщені в лікарнях. Наступного року плануємо, що отримати препарати за програмою можна буде у кожній аптеці, — додав міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що всі ліки з нового переліку можна буде отримати з 2025 року у всіх аптеках, які мають контракт з НСЗУ, за електронним рецептом.

Раніше ми пояснювали тобі, як ветерани можуть отримати безкоштовні ліки за програмою “Доступні ліки”.

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