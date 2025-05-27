Нові препарати для вагітних та онкохворих — МОЗ оновило програму Доступні ліки

Фото Pixabay Уряд збільшив список препаратів програми “Доступні ліки”. Відтепер українці зможуть отримувати лікарські засоби для вагітних та для лікування поширених хвороб безкоштовно або з невеликою доплатою. Зокрема, до програми увійде понад 30 активних речовин. Які ліки тепер стануть більш доступними, а також скільки держава виділить на це коштів, розповіли в МОЗ України. Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі.“Доступні ліки”: які препарати додадуть у список Програма за ініціативи президента України Володимира Зеленського Зимова підтримка розширює список лікарських засобів, які можна отримати безкоштовно або з доплатою. Зокрема, це комбіновані лікарські препарати проти: серцево-судинних хвороб; ревматологічних хвороб; очних недуг; ендокринологічних захворювань; гіпотиреозу; мігреней. Також вперше будуть доступні ліки для дітей у вигляді мазей та крапель. Розширення програми для вагітних та онкохворих До переліку препаратів буде додано ліки для вагітних жінок, зокрема для профілактики та лікування анемії, а також препарати для лікування онкологічних захворювань, зокрема гормональна терапія при раку молочної залози. З серпня 2025 року програма охопить препарати на основі двовалентного заліза та фолієвої кислоти для вагітних, а також ліки для лікування серцево-судинних захворювань, як-от індапамід та торасемід. Читати на тему Як перевірити, які ліки безкоштовні по програмі Доступні ліки: покрокова інструкція Читай інструкцію з пошуку безкоштовних лікарських засобів за державною програмою – у нашому матеріалі Кошти на програму та доступність ліків В рамках бюджету 2025 року на програму “Доступні ліки” виділено рекордні 6 мільярдів гривень. Це дозволить понад 500 тисячам українців отримати необхідні медикаменти. Програма охопить не лише великий список лікарських засобів, але й розширить можливості для доступу до ліків для різних категорій пацієнтів. Як працює програма? — Цьогоріч ми зобовʼязали приєднатися до програми “Доступні ліки” всі аптеки, які розміщені в лікарнях. Наступного року плануємо, що отримати препарати за програмою можна буде у кожній аптеці, — додав міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко. Він також зазначив, що всі ліки з нового переліку можна буде отримати з 2025 року у всіх аптеках, які мають контракт з НСЗУ, за електронним рецептом. Раніше ми пояснювали тобі, як ветерани можуть отримати безкоштовні ліки за програмою “Доступні ліки”. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Ліки, Медицина Джерело Міністерство охорони здоров'я України Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter