Новые препараты для беременных и онкобольных — Минздрав обновил программу “Доступні ліки”

Правительство увеличило список препаратов программы “Доступні ліки”. Теперь украинцы смогут получать медикаменты для беременных и для лечения распространенных заболеваний бесплатно или с небольшой доплатой.

В программу добавлены более 30 действующих веществ. Какие лекарства теперь станут более доступными, а также сколько средств на это выделит государство, рассказали в Минздраве Украины.

Далее мы перепечатаем самое интересное.

“Доступні ліки”: какие препараты добавят в список

Программа по инициативе президента Украины Владимира Зеленского Зимова підтримка расширяет список лекарств, которые можно получить бесплатно или с доплатой.

В частности, это комбинированные лекарственные препараты против:

сердечно-сосудистых заболеваний;

ревматологических заболеваний;

глазных недугов;

эндокринологических заболеваний;

гипотиреоза;

мигреней.

Также впервые будут доступные лекарства для детей в виде мазей и капель.

Расширение программы для беременных и онкобольных

В список препаратов добавят лекарства для беременных женщин, в том числе для профилактики и лечения анемии, а также препараты для лечения онкологических заболеваний, в частности гормональная терапия при раке молочной железы.

С августа 2025 года программа будет включать препараты на основе двувалентного железа и фолиевой кислоты для беременных, а также лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, такие как индапамид и торасемид.

Средства на программу и доступность лекарств

В рамках бюджета на 2025 год на программу “Доступні ліки” выделено рекордные 6 миллиардов гривен. Это позволит более 500 тысячам украинцев получить необходимые медикаменты.

Программа охватит не только широкий список лекарственных средств, но и расширит возможности для доступа к лекарствам для различных категорий пациентов.

Как работает программа?

— В этом году мы обязали присоединиться к программе “Доступні ліки” все аптеки, которые размещены в больницах. В следующем году планируем, что получить препараты по программе можно будет в каждой аптеке, — добавил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он также отметил, что все лекарства из нового перечня можно будет получить с 2025 года во всех аптеках, имеющих контракт с НСЗУ, по электронному рецепту.

Ранее мы объясняли тебе, как ветераны могут получить бесплатные лекарства по программе “Доступні ліки”.

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