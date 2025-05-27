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Новые препараты для беременных и онкобольных — Минздрав обновил программу “Доступні ліки”

Виктория Мельник, журналист сайта 27 мая 2025, 18:00
Доступні ліки
Фото Pixabay
Новые препараты для беременных и онкобольных — Минздрав обновил программу “Доступні ліки”
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Новые препараты для беременных и онкобольных — Минздрав обновил программу “Доступні ліки”
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