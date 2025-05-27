Новые препараты для беременных и онкобольных — Минздрав обновил программу “Доступні ліки”

Фото Pixabay Правительство увеличило список препаратов программы “Доступні ліки”. Теперь украинцы смогут получать медикаменты для беременных и для лечения распространенных заболеваний бесплатно или с небольшой доплатой. В программу добавлены более 30 действующих веществ. Какие лекарства теперь станут более доступными, а также сколько средств на это выделит государство, рассказали в Минздраве Украины. Далее мы перепечатаем самое интересное. “Доступні ліки”: какие препараты добавят в список Программа по инициативе президента Украины Владимира Зеленского Зимова підтримка расширяет список лекарств, которые можно получить бесплатно или с доплатой. В частности, это комбинированные лекарственные препараты против: сердечно-сосудистых заболеваний; ревматологических заболеваний; глазных недугов; эндокринологических заболеваний; гипотиреоза; мигреней. Также впервые будут доступные лекарства для детей в виде мазей и капель. Расширение программы для беременных и онкобольных В список препаратов добавят лекарства для беременных женщин, в том числе для профилактики и лечения анемии, а также препараты для лечения онкологических заболеваний, в частности гормональная терапия при раке молочной железы. С августа 2025 года программа будет включать препараты на основе двувалентного железа и фолиевой кислоты для беременных, а также лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, такие как индапамид и торасемид. Читать по теме Как проверить, какие лекарства бесплатны по программе Доступні ліки: пошаговая инструкция Читай инструкцию по поиску бесплатных лекарственных средств по государственной программе — в нашем материале Средства на программу и доступность лекарств В рамках бюджета на 2025 год на программу “Доступні ліки” выделено рекордные 6 миллиардов гривен. Это позволит более 500 тысячам украинцев получить необходимые медикаменты. Программа охватит не только широкий список лекарственных средств, но и расширит возможности для доступа к лекарствам для различных категорий пациентов. Как работает программа? — В этом году мы обязали присоединиться к программе “Доступні ліки” все аптеки, которые размещены в больницах. В следующем году планируем, что получить препараты по программе можно будет в каждой аптеке, — добавил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он также отметил, что все лекарства из нового перечня можно будет получить с 2025 года во всех аптеках, имеющих контракт с НСЗУ, по электронному рецепту. Ранее мы объясняли тебе, как ветераны могут получить бесплатные лекарства по программе “Доступні ліки”. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, Лекарства, Медицина Источник Министерство здравоохранения Украины Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter