Що викликає лейкоз у дітей: нові дані про вплив місця проживання

Два нових масштабних дослідження у США надали тривожні докази зв’язку між видобутком нафти й газу та найпоширенішим дитячим раком — гострим лімфолейкозом. Вчені з Колорадо та Пенсильванії дійшли схожих висновків: діти, що мешкають поблизу свердловин, мають удвічі, а то й утричі вищий ризик розвитку цього захворювання.

Про це пише видання Independent.

Ці результати є особливо значущими на тлі парадоксальної статистики: хоча загальний рівень онкозахворювань у США знижується з 2002 року, кількість випадків дитячого ГЛЛ продовжує зростати. Це підкреслює гостру потребу не лише лікування, а й профілактики та усунення факторів ризику.

Що показали дослідження

Обидва дослідження порівнювали дітей з діагнозом лейкемія з дітьми без онкології, використовуючи дані з реєстрів народжень та раку. Вчені аналізували, наскільки близько до будинків дітей розташовані нафтогазові свердловини та якою була інтенсивність видобутку.

У Колорадо дослідження показало, що діти, які проживають у районах з найвищою щільністю свердловин у радіусі до 13 кілометрів, мали щонайменше вдвічі вищий ризик діагностувати ГЛЛ. Найбільший ризик фіксувався на відстані до 5 кілометрів.

У Пенсильванії вчені виявили, що діти, які при народженні проживали в межах 2 кілометрів від свердловин, мали вдвічі-втричі вищий ризик захворіти на ГЛЛ у віці від 2 до 7 років.

Ці дані підтверджують і попереднє дослідження 2017 року, яке виявило, що діти з ГЛЛ у чотири рази частіше мешкають поблизу місць активного видобутку.

Як буріння отруює повітря та воду

Процес видобутку нафти й газу передбачає закачування під високим тиском води та хімікатів у землю. Разом із нафтою на поверхню повертаються стічні води, насичені канцерогенними речовинами, такими як бензол.

Ці токсичні сполуки потрапляють у повітря, яким дихають мешканці прилеглих територій, та у джерела питної води, створюючи постійну загрозу для здоров’я, особливо дитячого.

Політика безпеки, яка не працює: чому кілометра недостатньо

У США, найбільшому світовому виробнику нафти й газу, розробка родовищ регулюється на рівні штатів. Одним із заходів захисту є встановлення мінімальних відстаней від нових свердловин до житлових будинків (так звані відступи).

Однак поточні норми, що варіюються від 60 до 1000 метрів, виявилися абсолютно недостатніми. Нові дослідження доводять, що навіть максимальний відступ в один кілометр не захищає дітей від підвищеного ризику лейкемії, оскільки небезпечний вплив фіксується на значно більших відстанях.

Основні симптоми хвороби

Вчені наголошують, що політика має бути комплекснішою і включати не лише збільшення відступів, а й обов’язковий моніторинг та контроль за небезпечними викидами як на нових, так і на свердловинах, які давно працюють.

Основні симптоми гострого лімфолейкозу:

Гострий лімфолейкоз починається в кістковому мозку та швидко прогресує. Попри високий рівень виживаності (понад 90%), хвороба часто залишає довгострокові наслідки для здоров’я. За даними медиків, батькам варто звернути увагу на такі ознаки:

Загальні симптоми: відчуття втоми або слабкості, блідість шкіри, часті хвороби, висока температура, втрата апетиту та ваги.

Специфічні симптоми: легке виникнення кровотеч або синців, набряклі лімфовузли (на шиї, під пахвами, у паху), біль у кістках або суглобах, задишка, відчуття здуття або болю в животі.

Менш поширені симптоми: головний біль, нудота, розмитий зір, судоми.

Хоча вчені продовжують вивчати, яка саме комбінація хімічних речовин є головним винуватцем, наявних доказів уже достатньо, щоб вимагати посилення заходів безпеки.

Дослідники закликають до проведення аналогічних досліджень в інших штатах, як-от Техас та Каліфорнія, та вивчення впливу буріння на інші види дитячого раку. На їхню думку, політики повинні діяти вже зараз, щоб захистити здоров’я найвразливіших.

Раніше ми розповідали, як діагностувати рак на ранніх стадіях.

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