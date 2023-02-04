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Час має значення! Онколог розповів, як діагностувати рак на ранніх стадіях

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 04 Лютого 2023, 09:45
діагностика раку
Фото: Pexels

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