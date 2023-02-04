Час має значення! Онколог розповів, як діагностувати рак на ранніх стадіях

Сьогодні, 4 лютого, відзначають Всесвітній день боротьби проти раку.
На жаль, рак — дуже поширене захворювання, а запобігти його виникненню майже неможливо. Адже на злоякісні пухлини впливає низка факторів, які не залежать від нашого способу життя.
Однак чим раніше у тебе виявлять ракові клітини, тим більша ймовірність того, що тобі вдасться побороти цю хворобу. Тому дуже важлива саме рання діагностика раку.
Коли варто проходити діагностику раку та які саме методи використовувати для цього, розповів лікар-онколог Юрій Кондрацький.
Лікар-онколог зазначив, що ранню діагностику проводять саме з ініціативи пацієнта. Лікар призначає її вже після звернення до нього зі скаргами.
Отож не варто ігнорувати своє погане самопочуття. А особливо треба звернути увагу на такі симптоми:
Звісно, ці симптоми можуть стосуватися й інших захворювань. Саме тому тобі треба буде пройти низку медичних обстежень, які й дадуть чітке уявлення, що викликало ці симптоми.
Щоб не запустити будь-яку хворобу, рекомендовано регулярно проходити чекап всього організму.
Відомо, що рак може локалізуватися у різних частинах твого організму. Щоб знайти, де саме він розвивається і прогресує, існують різні медичні процедури.
Завдяки КТ можна побачити проблемну ділянку з усіх боків, адже лікарі отримають детальну картинку високої якості.
Оскільки промені просвічують предмет в різних напрямках, можна отримати точне і чітке зображення проблемної ділянки.
Однак найбільш точний результат дає молекулярний аналіз та інші дослідження тканин, відібраних при біопсії.
Однак найбільш точний результат дає молекулярний аналіз та інші дослідження тканин, відібраних при біопсії.
А як доводиться жити онкохворим на тимчасово окупованих територіях, ми розповіли у нашому матеріалі.
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