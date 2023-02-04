Час має значення! Онколог розповів, як діагностувати рак на ранніх стадіях

Сьогодні, 4 лютого, відзначають Всесвітній день боротьби проти раку.

На жаль, рак — дуже поширене захворювання, а запобігти його виникненню майже неможливо. Адже на злоякісні пухлини впливає низка факторів, які не залежать від нашого способу життя.

Однак чим раніше у тебе виявлять ракові клітини, тим більша ймовірність того, що тобі вдасться побороти цю хворобу. Тому дуже важлива саме рання діагностика раку.

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Коли варто проходити діагностику раку та які саме методи використовувати для цього, розповів лікар-онколог Юрій Кондрацький.

Коли проводити діагностику

Лікар-онколог зазначив, що ранню діагностику проводять саме з ініціативи пацієнта. Лікар призначає її вже після звернення до нього зі скаргами.

Отож не варто ігнорувати своє погане самопочуття. А особливо треба звернути увагу на такі симптоми:

слабкий біль;

загальна слабкість;

висока температура;

нудота;

стрімке зниження ваги.

Звісно, ці симптоми можуть стосуватися й інших захворювань. Саме тому тобі треба буде пройти низку медичних обстежень, які й дадуть чітке уявлення, що викликало ці симптоми.

Щоб не запустити будь-яку хворобу, рекомендовано регулярно проходити чекап всього організму.

Методи діагностики раку на ранніх стадіях

Відомо, що рак може локалізуватися у різних частинах твого організму. Щоб знайти, де саме він розвивається і прогресує, існують різні медичні процедури.

Рентгенографія . Ця процедура допоможе знайти рак кишківника, шлунку, легень. Сюди ж належать і мамографія, флюорографія, бронхоскопія й ангіографія, метод дослідження судин.

. Ця процедура допоможе знайти рак кишківника, шлунку, легень. Сюди ж належать і мамографія, флюорографія, бронхоскопія й ангіографія, метод дослідження судин. КТ, або комп‘ютерна томографія. У цій процедурі також використовується рентгенівське випромінювання.

Завдяки КТ можна побачити проблемну ділянку з усіх боків, адже лікарі отримають детальну картинку високої якості.

УЗД (ультразвукове дослідження). Така процедура дає змогу виявляти пухлини в органах черевної порожнини, а саме: нирках, печінці, підшлунковій залозі, сечоводу.

(ультразвукове дослідження). Така процедура дає змогу виявляти пухлини в органах черевної порожнини, а саме: нирках, печінці, підшлунковій залозі, сечоводу. Ендоскопія. Це проникаючий метод для візуального визначення пухлин травного тракту і бронхів.

Це проникаючий метод для візуального визначення пухлин травного тракту і бронхів. МРТ, або магнітно-резонансна томографія. Вона діагностує пухлини за допомогою світлових променів.

Оскільки промені просвічують предмет в різних напрямках, можна отримати точне і чітке зображення проблемної ділянки.

Позитронно-емісійна томографія. Це своєрідне клінічне обстеження, яке відповідає на питання про метаболізм пухлин.

Це своєрідне клінічне обстеження, яке відповідає на питання про метаболізм пухлин. Радіоізотопна діагностика визначає рак шкіри й деякі інші види новоутворень.

визначає рак шкіри й деякі інші види новоутворень. Цитологія передбачає дослідження слизових оболонок на основі мазків.

передбачає дослідження слизових оболонок на основі мазків. Біопсія і гістологічні аналізи. Цей метод передбачає забір зразків тканин і їх подальше дослідження.

Однак найбільш точний результат дає молекулярний аналіз та інші дослідження тканин, відібраних при біопсії.

Також допомагають у ранньому виявленні раку лабораторні аналізи крові й виділень організму. Вони визначають рівень онкомаркерів — речовин-індикаторів розвитку ракової пухлини.

А як доводиться жити онкохворим на тимчасово окупованих територіях, ми розповіли у нашому матеріалі.

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