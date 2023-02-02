Що робити, якщо електризується волосся: методи боротьби від досвідченого перукаря

Часто волосся електризується восени або взимку, оскільки багато торкається синтетичних матеріалів, таких як шапка, верхній одяг, шарф.

Тому фахівці радять насамперед перейти на натуральні матеріали, які оберігатимуть волосся від зовнішнього впливу. Що робити, якщо електризується волосся — читай у матеріалі.

Перукар Роксолана Галаджун зазначає, що така проблема часто з’являється як у дівчат, так і у хлопців. Для того щоб боротися з нею, потрібно зрозуміти, чому такий процес відбувається.

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Чому волосся електризується

За словами експертки, одна з причин — це тертя, коли волосся торкається одягу або пластикової щітки. Тоді внаслідок тертя виробляється статична електрика. Наступна причина — різкий перепад температури. Напевно, ти звертав(-ла) увагу, як волосся стає дибки, коли заходиш з двору у тепле приміщення.

Як зупинити електризацію волосся

Максимально підживлюй волосся, щоб воно не було пошкодженим та сухим (використовуй маски, кондиціонери, олійки). Носи головні убори та ховай волосся під верхній одяг. Це захистить його та шкіру голови від переохолодження, позаяк останнє може призвести до сильного випадіння. Користуйся термозахистом, сироватками та олійками, які створюють додатковий захисний бар‘єр для волосся. Використовуй щітки для волосся із каучуковим покриттям та натуральною щетиною. Якщо усі ці методи не підходять, придбай антистатичний спрей для волосся, який забирає зайву статику.

Що робити, щоб волосся менше електризувалося

Зважай на пересушене повітря. Увімкнені в приміщенні батареї та прилади обігріву пересушують повітря, а відтак стає сухим і волосся. Тому використовуй у приміщеннях зволожувачі, щоб підтримувати оптимальний рівень вологості повітря. Купуй хороші головні убори. Шапки, виготовлені зі штучних матеріалів, набагато сильніше електризують волосся. Постарайся менше сушити волосся феном, а якщо це неможливо, тоді для сушіння використовуй прохолодне повітря. Адже гаряче повітря пересушує волосся, сприяє його тьмяності та ламкості. Частіше користуйся гребінцем. У гребінця більша відстань між зубцями, що спричиняє менше тертя і, як наслідок, менше електризує волосся. Завершуй миття голови прохолодною водою. Це закриє волосяні лусочки та зробить волосся шовковистим, зменшуючи подальше тертя. Пий достатньо води, адже волосся має отримувати вологу як ззовні, так і зсередини організму. Користуйся доглядом за волоссям відповідного до його типу, адже неправильний догляд може бути причиною різноманітних проблем. Заплітай косу. Шапка може зіпсувати будь-яку зачіску, але міцна коса зможе витримати це випробування. Повноцінно харчуйся. Наш стан волосся безпосередньо залежить від стану організму в цілому. Тому, якщо виникла проблема, не завадить проконсультуватися з лікарем.

Трихолог розповіла, як відновити волосся в домашніх умовах, деталі читай у нашому матеріалі.

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