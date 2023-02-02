Що робити, якщо електризується волосся: методи боротьби від досвідченого перукаря

Часто волосся електризується восени або взимку, оскільки багато торкається синтетичних матеріалів, таких як шапка, верхній одяг, шарф.
Тому фахівці радять насамперед перейти на натуральні матеріали, які оберігатимуть волосся від зовнішнього впливу. Що робити, якщо електризується волосся — читай у матеріалі.
Перукар Роксолана Галаджун зазначає, що така проблема часто з’являється як у дівчат, так і у хлопців. Для того щоб боротися з нею, потрібно зрозуміти, чому такий процес відбувається.
За словами експертки, одна з причин — це тертя, коли волосся торкається одягу або пластикової щітки. Тоді внаслідок тертя виробляється статична електрика. Наступна причина — різкий перепад температури. Напевно, ти звертав(-ла) увагу, як волосся стає дибки, коли заходиш з двору у тепле приміщення.
Трихолог розповіла, як відновити волосся в домашніх умовах, деталі читай у нашому матеріалі.
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