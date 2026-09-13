Коли День перукаря 2026: дата, історія та привітання у прозі

День перукаря — це свято, яке на державному рівні не відзначається і, звичайно, не є офіційним вихідним (як і будь-яке інше свято у воєнний час).

Але якщо ти хочеш подякувати майстру за хорошу роботу, можеш висловити свої думки та побажання саме в цей день. Коли День перукаря 2026 — читай у матеріалі.

Коли День перукаря 2026: дата свята

Міжнародний день перукаря у світі відзначають 13 вересня. Це — свято всіх умільців ножиць, фарб та гребінців. Цього дня вітання приймають не лише перукарі, а й барбери. У 2026 році свято припадає на неділю.

День перукаря 2026: історія свята

13 вересня у всьому світі відзначають День перукаря неофіційно, приблизно з 2000-х років. Раніше працівники сфери краси відзначали лише День краси 9 вересня.

Але сама професія існує вже кілька тисячоліть. У Стародавньому Єгипті перукарі виготовляли перуки та фарбували волосся хною та басмою.

Пишуть, що перші салони краси з’явилися у Стародавній Греції. Дозволити їх собі могла лише знать. У Середні віки цирульники не лише стригли, а й лікували хворих, проводили дрібні операції.

День перукаря 2026: традиції свята

Найчастіше в цей день проходять конкурси та змагання за звання найкращого стиліста, найкреативнішого майстра міста, країни.

Переможці отримують дипломи та нагороди. У школах перукарів цього дня проводять майстер-класи, семінари та конференції.

Популярні майстри діляться своїм досвідом. А в деяких салонах краси цього дня діють акції та знижки для клієнтів. Окрім цього, для персоналу влаштовують корпоративи.

День перукаря 2026: вітання у прозі

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Вітаю із Днем перукаря! Нехай твої руки й надалі тішать задоволених клієнтів! Успіхів, кар’єрних досягнень, цікавих історій та зростання!

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Зі святом! Бажаю тобі не лише в цей день, а й завжди бути на висоті! Щоб твої ручки ніколи не знали втоми, болю та тремтіння. Бажаю поповнювати свою клієнтську базу новими людьми та бути майстром номер один у цій справі!

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Моя дорога майстрине, вітаю! Дякую, що робиш мене кращою, доглянутішою, красивішою! Дякую за твої старання, нові образи та приголомшливі зачіски! Нехай ніколи не закінчується фарба для волосся, а ножиці — не тупіють!

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Вітаю з Днем перукаря! Нехай кожен твій день буде наповнений радістю, успіхами, цікавими знайомствами та смачною кавою! Хочу побажати тобі миру, спокою, задоволених клієнтів та підвищення зарплати!

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Вітаю! Нехай твою працю завжди оцінюють як належить! Бажаю залишатися такою ж милою, радісною, цікавою та красивою, якою ти є! Хочу побажати тобі світла, кохання, яскравих емоцій та задоволених клієнтів!

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