Як відростити довге волосся: трихолог розповів дієві способи для стимуляції росту локонів

Мабуть, багатьом дівчатам хочеться мати довге, охайне та пишне волосся. Але як цього досягти?

Перш за все, потрібно знати, як росте наше волосся і що може негативно повпливати на цей процес. Чарівної пігулки, як ти можеш здогадатись, не існує.

Але є певні секрети, які зможуть допомогти відростити волосся. Лікар-трихолог Кузьма Хобзей поділився ними.

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Фази росту волосся

Варто розуміти, що волосся росте циклічно і постійно, а також асинхронно. Тобто волосинки на нашій голові знаходяться в різних фазах росту, а тому ми не помічаємо, як вони змінюються.

Перша фаза — анаген (триває три – шість років). Волосся росте близько 10-12 мм на місяць і загалом за цей період відростає на 40-80 см, якщо його не підстригати й воно не ламається.

Друга фаза — катаген (триває два – три тижні). Ріст волосся зупиняється, а волосина “від’єднується” від фолікула.

Третя фаза — телоген (триває близько трьох місяців). Волосся вже не росте, але ще не випадає. Фолікул “відпочиває”, а після цього знову дає ріст новому волоссю. Старі волосинки, які припинили рости ще три місяці тому, випадають.

У нормі за три місяці має відновлюватись 5-15% волосся. Але зрозуміло, що нове волосся, яке щойно з’явилось на місці того, яке випало, буде спочатку помітно тільки на дерматоскопі.

Як продовжити фазу росту волосся

Тривалість фази росту волосся залежить від багатьох факторів, зокрема генетичної складової, віку та гормонального фону.

Якщо ти бачиш, що випадає коротше ніж зазвичай волосся, то це свідчить про передчасне завершення фази росту.

Що допоможе продовжити фазу росту:

розуміння причини передчасного закінчення фази; використання спеціальних засобів — стимуляторів росту (наприклад, ампул з амінексилом); проходження певних процедур (наприклад, плазмотерапії).

Крім того, не варто забувати про те, що харчування має бути багатим на білки, залізо та цинк.

Також не зловживай занадто тугими зачісками, бо вони можуть посилити випадіння та стримати ріст волосся.

Що НЕ працює

Підстригання кінчиків, частота миття чи розчісування жодного стосунку до довжини волосся не мають. Тому не дай себе обдурити вмілим маркетологам.

Що ж до спеціальних шампунів для стимуляції росту волосся чи проти випадіння, то вони практично не мають шансів, адже можуть діяти лише на поверхні.

У той час як цибулина волосся, на яку потрібно впливати, знаходиться глибоко під шкірою (приблизно 6 мм).

Ламкість волосся також заважає відростити довгі коси. Читай, чому локони ламаються та що з цим робити.

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