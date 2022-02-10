Раціон, історія хвороб, спосіб життя — трихолог про те, які твої секрети може розкрити волосся

Волосся — дзеркало здоров’я. Що воно може розповісти про стан організму, чому облисіння не лікується вітамінами та чи треба звертатися до лікаря у разі постковідного випадіння волосся?

Все пояснив лікар-трихолог і дерматолог Кузьма Хобзей.

Що може розповісти волосся про наше здоров’я

Волосся віддзеркалює стан усього організму. Якщо воно поганої якості, це може означати, що з організмом не все гаразд.

Стан волосся може розповісти про стиль харчування його власника. Якщо людина має неповноцінний раціон — недоотримує білок або постійно сидить на необґрунтованих жорстких дієтах — то волосся втрачатиме об’єм. Воно більше випадатиме й не встигатиме відростати.

Тоненький хвостик також може вказувати на хвороби щитоподібної залози, дефіцит заліза, хронічні захворювання, які виснажують організм: ниркова та печінкова недостатність, онкологічні процеси тощо.

Перед тим як у паніці рахувати кожну втрачену волосинку, треба згадати, яка ситуація була раніше. Якщо людина завжди мала густе красиве волосся, аж раптом воно погіршилося, то це привід пройти обстеження.

Можна почати із сімейного лікаря й пройти чекап, тобто комплексне медичне обстеження.

Якщо ж волосся завжди було ріденьке й тоненьке, то, можливо, людина має таку особливість організму. Хтось високий, хтось низький — так само волосся може бути ріденьке, а може бути густе. Це ні про що не говорить.

Що означає облисіння

При облисінні проблема не в тому, що волоссю не вистачає вітамінів, як багато хто думає, а в тому, що воно генетично чутливе до дії чоловічих гормонів. Останні пригнічують його ріст, і в підсумку людина отримує лисину.

Але це не хвороба. І гормони можуть бути в нормі. Просто волосся занадто чутливе до них.

Чи рятують волосся вітаміни та БАДи

Зараз в аптеках можна побачити безліч вітамінних комплексів для волосся, шкіри, нігтів тощо. Проте небагато з них мають реальну доказову базу і клінічні дослідження.

Полівітамінні комплекси працюють за принципом “щось та й підійде” і рідко показують свою ефективність.

На щастя, у 21-ому столітті ми маємо змогу харчуватися збалансовано. Тому у людей рідко виникають класичні вітамінні недостатності, які призводять до цинги, курячої сліпоти тощо.

Багато людей п’ють біотин для покращення росту волосся. Справді, цей вітамін необхідний. Але абсолютна більшість тих, хто вживає біотин як харчову добавку, не мають його недостатності!

Втім, є випадки, коли люди харчуються одноманітно й нашвидкуруч через брак часу чи фінансів. Тоді лікар може призначити вітаміни.

Але якщо є вибір між здоровим харчуванням і пігулками, то я б однозначно обрав перше.

Як впливає на волосся сидячий спосіб життя

Сидячий спосіб життя асоціюють з гіподинамією (малорухливістю), збільшенням маси тіла, порушенням постави та циркуляції крові в голові.

Це впливає на весь організм. Я б не розглядав волосся як орган-мішень гіподинамії, але опосередковано спосіб життя впливає на шевелюру.

Наприклад, через гіподинамію людина набирає масу тіла. Через це в організмі можуть початися гормональні зміни, які впливають на волосся.

Випадіння волосся — останній симптом ковіду

Така фраза поширюється трихологічними колами. Що відбувається з волоссям після коронавірусу та як діяти? Розглянемо кілька прикладів.

Здорова 25-річна дівчина перехворіла на коронавірус у легкій формі, а через три місяці в неї стало сильніше випадати волосся. У цьому разі робити нічого не потрібно. Треба зачекати приблизно ще два місяці й волосся саме відновиться.

Але треба врахувати, що якщо людина втратила досить багато волосся, то за півтора-два місяці попередній об’єм не відновиться. Це зумовлено тим, що волосся відростає на сантиметр на місяць.

Умовно, якщо випала волосина довжиною в 40 см, то за два місяці нова волосинка виросте лише на два сантиметри. Це не рівноцінна заміна.

Отже, об’єм у хвості відновиться набагато пізніше, але якщо волосся стало менше випадати — ми на добрій дорозі.

Інший приклад: старша пані, яка, окрім ковіду, має проблеми з щитоподібною залозою та іншими органами. У цьому разі може бути як звичайне постковідне випадіння волосся, так і дебют аутоімунних захворювань (гніздової чи рубцевої алопеції), викликаних коронавірусом.

Ковід може загострити проблему, яка існувала раніше, але була непомітна. Якщо людина має букет супутніх хвороб, випадіння триває довше ніж півтора-два місяці й головне — має вогнищевий характер, тобто є зони, де волосся випало повністю або майже повністю, тоді треба звертатися до лікаря. Ймовірно, йдеться про проблему, яка потребує втручання.

Чи має значення домашній догляд за волоссям? Звичайно! Саме щоденні ритуали догляду зрештою найбільше впливають на здоров’я нашого волосся. Читай поради Кузьми Хобзея щодо правильного догляду за волоссям в домашніх умовах.