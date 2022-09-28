Маркетинг VS здоров’я. Як насправді діють трендові процедури для волосся: кератин, ботокс, реконструкція

Догляд за собою приносить жінкам особливе задоволення. Однак з деякі трендові косметичні процедури для волосся можуть принести не лише користь, але й шкоду.

Щоб врятувати його від маркетингових хитрощів, трихологиня Тетяна Мельничук розповіла журналістам сайту LIGA.Life про найпопулярніші косметологічні види процедур для волосся.

Зараз ти дізнаєшся, які з них дадуть тільки косметичний ефект, а які справді поліпшать здоров’я твоїх локонів. А також визначиш, які процедури підійдуть твоєму типу волосся.

Кертинове вирівнювання

Ця процедура — ніби макіяж для волосся, який маскує всі нездорові волосинки за допомогою тандему кератину та високих температур.

Ефект блиску, рівності та слухняності ти бачитимеш упродовж шести – восьми місяців. Однак доведеться заплатити ціною здоров’я волосся і загального імунітету, адже хімічний склад засобів для процедури може бути токсичним.

Кератинове вирівнювання — це руйнування дисульфітних зв’язків у структурі волосини. Після того, як ефект процедури зникне, волосся буде в гіршому стані, ніж до кератину: сухе, ламке, з подвійною схильністю до пухнастості.

Така процедура буде безпечною для жінок з товстими волосинами, з якими неможливо нічого зробити за допомогою гелів, бальзамів та технік сушіння. Однак шкоди не буде тільки від однієї процедури. Через три – чотири повторення ти можеш помітити, що стан волосся став гірше.

Людям із прямим пухнастим волоссям, тим, хто ще не пробував інші доглядові засоби, вагітним, людям зі шкірними захворюваннями та алергічними реакціями така процедура не рекомендована, адже кератин — це про естетику, а не про здоров’я.

Ботокс для волосся

Ця процедура схожа на кератинове вирівнювання. Ботокс буває холодним та гарячим, від цього залежить тривалість ефекту.

Після процедури ти помітиш, що волосся наче загорнули в силіконову плівку, воно візуально збільшилося в об’ємі та потовщилося.

Однак ціна такої краси може бути досить високою: токсична дія випаровування шкодить імунній системі, провокує екземи, алергічні прояви та контактні дерматити. Волосся стає виснаженим та посіченим і не підлягає відновленню.

Ламінування, екранування, кератинування, біксіпластія та нанопластика волосся мають той самий ефект і діють за тим самим принципом, відрізняючись складом та тривалістю дії.

Органічна реконструкція

Нарешті ми переходимо до корисних альтернатив для твого волосся. Органічну реконструкцію проводить трихолог, який спершу робить діагностику стану шкіри голови та волосся.

Процедура допомагає максимально зволожити волосся та зберегти вологу всередині. Його пошарово наповнюють білками, ліпідами, амінокислотами та колагеном.

На відміну від попередніх процедур, одразу ефекту ти не побачиш — для цього треба пройти курс із п’яти регулярних сеансів. Зате в результаті твоє волосся буде природно доглянутим та здоровим.

Масляне обгортання волосся

Така процедура фіксує лусочки волосся та зберігає вологу всередині волосини. Ефект буде помітним, лише якщо використаєш спеціальні засоби. Проста оливкова чи кокосова олія не здатні наповнити волосся.

Такий метод рекомендують власницям пористого волосся, яке втратило блиск, але нижній шар, кортекс не пошкоджений.

Масляне обгортання може нашкодити власницям блонду, у яких ламке та пошкоджене волосся. Використання олій може призвести до пожовтіння.

Озонотерапія

Таку процедуру варто робити лише за призначенням лікаря. Озонотерапія має антибактеріальну та протигрибкову дію, стабілізує мікрофлору шкіри, лікує дерматит та покращує мікроциркуляцію крові.

Людям з алопецією, себорейним дерматитом та бактеріально-грибковими захворюваннями шкіри голови вона буде надзвичайно корисною.

Мезотерапія

Цю процедуру рекомендують людям з надмірним випадінням волосся та облисінням, однак застосовують лише після призначення трихолога.

Вона передбачає детальне обстеження пацієнта, визначення причини випадіння волосся та роботу в комплексі з іншими лікарями, які дотичні до проблеми.

Людям із дефіцитом заліза та вітаміну D процедура не дасть бажаного ефекту, саме тому важливо звернутися до лікаря, а не косметолога.

Біоревіталізація

Це підвид мезотерапії, головна відмінність — у складі ін’єкції. Там містяться пептиди, протеїни, ліпіди, амінокислоти та інші поживні речовини, які запаковані в гіалуронову кислоту.

Така ін’єкція має густу консистенцію, відповідно — довший ефект.

Плазмотерапія, або PRP

Плазмотерапія — це лікування твоєю ж кров’ю, яку у центрифузі модифікували до потрібної форми.

За допомогою неї стимулюють активний клітинний поділ дерми та волосяного фолікула. Як наслідок, підвищується імунітет дерми, стимулюється ріст волосся та нових капілярних сіток.

Тож для людей, які страждають на випадіння волосся, псоріаз, алопецію, себорейний дерматит, така процедура буде порятунком. Але важливо уникати спеціалістів, які радять її без досліджень та діагностики пацієнта.

Усі ці процедури спрямовані на покращення волосся. Якісь роблять це тільки естетично, а інші спрямовані на покращення здоров’я. Але що як немає ні часу, ні грошей ходити на такі процедури?

Трихолог розповіла, як відновити волосся в домашніх умовах, деталі читай у нашому матеріалі.

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