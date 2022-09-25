Простий алгоритм відновлення волосся вдома — як за місяць повернути локонам блиск та красу

Пошкоджене, тьмяне та пересушене волосся можна відновити в домашніх умовах усього за один місяць.

У цьому переконує трихологиня Світлана Сиксай. Вона розповіла журналістці видання Факти ICTV. Здоров’я Наталі Жуковській, як повернути своїм локонам блиск та красу.

Як відновити пошкоджене волосся та доглядати за ним вдома

Трихологиня поділилась кількома особистими лайфхаками, як правильно доглядати за пошкодженим волоссям.

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Перед миттям голови завжди нанось олійку на сухе волосся.

Розподіли її по всій довжині та розчешись. Шампунь пересушує волосся, а олійка захищає. Найкраще обирати засоби з аргановим маслом — вони забезпечать поглиблену реконструкцію та зволоження локонів.

Мий шампунем лише корені волосся.

Піна, яка утворилась після нанесення шампуню, під час ополіскування зніме жирність з усієї довжини волосся, але при цьому не пересушить його.

Використовуй маски з протеїнами шовку.

Якщо ти хочеш відновити ліпідний баланс волосся, то маски з протеїнами шовку ідеально підійдуть для цього. Проте пам’ятай, що маску можна тримати на волоссі протягом 15-30 хвилин, але не більше.

Інакше волосся висохне, а засіб не дасть бажаного ефекту.

Обов’язково нанось кондиціонер після миття голови.

Маска працює зі структурою волосся, а кондиціонер закриває кутикулу. Нанось усі мийні засоби, починаючи з кінчиків.

Піклуйся про своє здоров’я.

Трихологиня наголошує, що стан волосся залежить не лише від косметичних процедур та догляду, але й від активного способу життя, збалансованого харчування та відсутності дефіциту в організмі вітамінів та мікроелементів.

Якщо магазинні засоби не дають бажаного ефекту, то читай, як зробити маску для волосся в домашніх умовах. Ми зібрали рецепти натуральних масок для живлення, зволоження та проти випадіння волосся.

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